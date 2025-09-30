Deberes para Papá Noel: debe saber manejarse hasta en cuatro idiomas

Papá Noel y el cartero real deberán ponerse las pilas para atender a los más pequeños de la casa en la habitual caseta que se instala cada Navidad en la zona centro de la ciudad. El Concello ha abierto ya el plazo de presentación de candidaturas para que todo esté en regla y Santa Claus y los ayudantes de los Reyes Magos puedan atender las peticiones de los niños desde finales de noviembre hasta principios de enero y son varios los deberes que tendrán que cumplir.

Así figura en el pliego de condiciones aprobado por el gobierno municipal, que recoge entre otras cosas, la importancia de aprender hasta cuatro idiomas, pero también demostrar altas dosis de paciencia, amabilidad o empatía.

«Papá Noel y el cartero real deberán ser pacientes, amables, dinámicos, empáticos, con agilidad mental y facilidad de comunicación, con experiencia en el trabajo con público infantil y con conocimientos de castellano, gallego, portugués e inglés a nivel de conversación», detallan las condiciones de la oferta publicada por el Concello.

Deben aportar también la vestimenta habitual «con telas de alta calidad» y contar con un equipo de apoyo, dos elfos en el caso de Papá y dos pajes en el caso del cartero real. Además, también deben contar con un vehículo adecuado para la época para visitar las distintas zonas comerciales de la ciudad, estando previsto su desplazamiento a Travesas, Torrecedeira, Pizarro, Travesía de Vigo, Teis, Bouzas, Balaídos, Navia, Calvario y Coia.

Por otro lado, está prevista también la adquisición de hasta 35.000 monedas de chocolate con leche para entregar a los niños que visiten la caseta durante las navidades. Deberán estar personalizadas con la imagen del escudo de Vigo.

Para facilitar la espera y evitar las largas esperas, el Concello implementará este año un sistema de turnos, por lo que los interesados en ver a Papá Noel o al cartero real deberán sacar un ticket y esperar a que el número salga en la pantalla exterior de la caseta.

Sí se mantendrán respecto a ediciones anteriores los horarios de visita a Papá Noel y el cartero real. El día de la llegada, todavía por cerrar, se podrá charlar con Santa Claus entre las 18.30 y las 21.00 horas. A partir de ahí, los días laborables estará abierta la caseta entre las 17.00 y las 21.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos, se habilitará también una franja matinal entre las 11.00 y las 14.00 horas.