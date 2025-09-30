Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortes de tráfico en García Barbón, Policarpo Sanz y Colón por el desfile del Día de la Policía

Los preparativos del acto central que se celebrará el jueves 2 de octubre obligan a restringir desde hoy la circulación de vehículos en este céntrico cruce de la ciudad

&quot;Exposición de Medios&quot; de la Policía Nacional en el paseo de As Avenidas de Vigo.

"Exposición de Medios" de la Policía Nacional en el paseo de As Avenidas de Vigo. / Marta G. Brea

El colofón de la celebración en Vigo del Día de la Policía por parte del Cuerpo Nacional obligará a los conductores a tener en cuenta a partir de hoy y hasta el jueves 2 de octubre varios cortes de tráfico en el centro de Vigo.

El día 2 de octubre se celebrará en García Barbón (entre República Argentina y Colón) el acto central en el que se homenajeará a los caídos en acto de servicio, se impondrán las condecoraciones al mérito policial y se realizarán formaciones estáticas y dinámicas de unidades de Policía Nacional. Además, está previsto que participe el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Por ello, desde hoy se han comenzado a montar en García Barbón varias gradas para la celebración de este acto. De hecho, se ha cortado ya al tráfico el carril bus en sentido Isaac Peral obligando a Vitrasas a reordenar varias líneas de autobús.

Según el aviso que ha hecho público la concesionaria del transporte público, esta misma tarde, entre las 16.00 y las 19.00 horas se cortará al tráfico García Barbón en ambos sentidos de circulación entre República Argentina y Colón. Este mismo corte de tráfico se activará también mañana miércoles 1 de octubre, con lo que los conductores que se muevan por el centro de la ciudad deberán buscar recorridos alternativos.

A mayores, el jueves 2 de octubre, entre las 13.00 y las 14.00 horas, se sumará a este corte de tráfico el cierre de la circulación en la calle Colón coincidiendo durante esa mañana con la celebración del acto central de la Policía Nacional.

