Cortes de tráfico en García Barbón, Policarpo Sanz y Colón por el desfile del Día de la Policía
Los preparativos del acto central que se celebrará el jueves 2 de octubre obligan a restringir desde hoy la circulación de vehículos en este céntrico cruce de la ciudad
El colofón de la celebración en Vigo del Día de la Policía por parte del Cuerpo Nacional obligará a los conductores a tener en cuenta a partir de hoy y hasta el jueves 2 de octubre varios cortes de tráfico en el centro de Vigo.
El día 2 de octubre se celebrará en García Barbón (entre República Argentina y Colón) el acto central en el que se homenajeará a los caídos en acto de servicio, se impondrán las condecoraciones al mérito policial y se realizarán formaciones estáticas y dinámicas de unidades de Policía Nacional. Además, está previsto que participe el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Por ello, desde hoy se han comenzado a montar en García Barbón varias gradas para la celebración de este acto. De hecho, se ha cortado ya al tráfico el carril bus en sentido Isaac Peral obligando a Vitrasas a reordenar varias líneas de autobús.
Según el aviso que ha hecho público la concesionaria del transporte público, esta misma tarde, entre las 16.00 y las 19.00 horas se cortará al tráfico García Barbón en ambos sentidos de circulación entre República Argentina y Colón. Este mismo corte de tráfico se activará también mañana miércoles 1 de octubre, con lo que los conductores que se muevan por el centro de la ciudad deberán buscar recorridos alternativos.
A mayores, el jueves 2 de octubre, entre las 13.00 y las 14.00 horas, se sumará a este corte de tráfico el cierre de la circulación en la calle Colón coincidiendo durante esa mañana con la celebración del acto central de la Policía Nacional.
