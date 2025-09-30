El Concello invita a los colegios a organizar visitas escolares a cuatro museos
Los museos municipales abrirán sus puertas para recibir la visita de escolares de la ciudad. Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, explicando que se han diseñado actividades para todas las etapas educativas en el Pazo de Castrelos, la Pinacoteca Fernández del Riego, la Casa das Artes y la Casa Galega da Cultura.
«Los colegios deben solicitar la actividad e inscribirse», detalló el regidor, añadiendo que el alumnado será trasladado en autobuses financiados por el Concello. La página web para participar en el programa municipal es www.museoeduca.vigo.org.
Por otro lado, el próximo lunes arrancará el programa de educación básica para personas adultas, al que el Concello destina 40.000 euros. Habrá ocho grupos y las clases serán dos veces a la semana. Se imparten en el centro municipal de distrito de Teis, las asociaciones vecinales de Calvario y Sárdoma, las Escuelas Nieto de Lavadores y el centro vecinal y cultural de Valadares.
