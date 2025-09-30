Cara y cruz con los mercadillos navideños: avanza el de Bouzas, pero está en el aire O Calvario

Unas de cal y otras de arena en la contratación de las distintas actividades planificadas por el Concello para extender la programación de actividades de la Navidad a distintas zonas de Vigo. Al igual que sucedió con la tramitación del Cíes Market en la Alameda, pendiente ahora de un segundo proceso administrativo activado por la vía de urgencia, los mercadillos previstos en Bouzas y O Calvario están en puntos muy diferentes.

Tras varios años intentando abrir las casetas en Bouzas, todo parece indicar que en esta edición puede haber llegado el momento, después de que el Concello haya requerido la documentación preceptiva a la Asociación de Amigos da Historia de Bouzas, que prevé habilitar una veintena de puestos y actividades recreativas en la Alameda de la villa.

Pendiente de una solución técnica está, sin embargo, la instalación del mercadillo en el tramo peatonal de Urzáiz, un clásico de la Navidad viguesa que este año se ha topado con un error en la oferta presentada, al programar la instalación de casetas metálicas cuando el pliego exige que sean de madera. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de O Calvario confía, sin embargo, en que habrá un desenlace positivo y es optimista para resolver el proceso en las próximas semanas.

Está confirmada, por otro lado, la instalación del carrusel en Porta do Sol, las pistas de hielo y karts en Samil y la circulación de trenes turísticos, pero no ha habido licitadores interesados en montar el circo en Coia y organizar actividades en O Berbés, mientras que la única oferta para instalar juegos en el Náutico no cumple los requisitos.

Sentencia

La programación de la Navidad coincide con una nueva sentencia que avala las medidas adoptadas por el Concello para mitigar el ruido provocado por las actividades.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratifica el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Vigo, rechazando el recurso presentado «porque no se constata error en la valoración y una sensación de ruido no puede valer como prueba objetiva».

El alcalde, Abel Caballero, tildó de «contundente» la sentencia, que impone las costas a los demandantes y puso en valor la Navidad viguesa y el plan municipal. «Aquellos que quieren cerrarla no lo van a conseguir», concluyó.

Un instante de la rueda de prensa de Zona Centro Vigo. / Fdv

Zona Centro busca apoyos para que la Alameda sea BIC

La asociación de vecinos Zona Centro de Vigo explicó los motivos que le han llevado a solicitar ante la Xunta la declaración como Bien de Interés Cultural de los jardines de la Alameda, pidiendo a la ciudadanía que respalde la petición con cartas de apoyo.La solicitud incluye informes botánico, histórico y artístico-escultórico. Entienden que actividades como el Cíes Market solo contribuyen a degradar el lugar.