Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bomberos de Vigo rescatan a una mujer que se cayó en su piso y no se podía levantar

Los efectivos accedieron a la vivienda, en un tercero, a través de la ventana

La intevrención de los bomberos en Camelias

La intevrención de los bomberos en Camelias / FDV

R. V.

Los bomberos de Vigo han tenido que entrar por la ventana de un tercer piso de la calle Camelias para rescatar a una mujer que se había caído y no se podía levantar. La intervención, ocurrido la mañana de este martes, se resolvió con éxito.

Dos efectivos del cuerpo se valieron de la escalera del camión para acceder a la vivienda y dispensarle las primeras atenciones, hasta la llegada de los sanitarios. En el servicio, que obligó a cortar un carril de la céntrica vía a la altura del 113, también participó la Policía Nacional. La actuación de los bomberos causó una importante expectación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents