Los bomberos de Vigo rescatan a una mujer que se cayó en su piso y no se podía levantar
Los efectivos accedieron a la vivienda, en un tercero, a través de la ventana
Los bomberos de Vigo han tenido que entrar por la ventana de un tercer piso de la calle Camelias para rescatar a una mujer que se había caído y no se podía levantar. La intervención, ocurrido la mañana de este martes, se resolvió con éxito.
Dos efectivos del cuerpo se valieron de la escalera del camión para acceder a la vivienda y dispensarle las primeras atenciones, hasta la llegada de los sanitarios. En el servicio, que obligó a cortar un carril de la céntrica vía a la altura del 113, también participó la Policía Nacional. La actuación de los bomberos causó una importante expectación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Davila 28/09/2025
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura