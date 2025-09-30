Los bomberos de Vigo rescatan a una mujer que se cayó en su piso y no se podía levantar

Los bomberos de Vigo han tenido que entrar por la ventana de un tercer piso de la calle Camelias para rescatar a una mujer que se había caído y no se podía levantar. La intervención, ocurrido la mañana de este martes, se resolvió con éxito.

Dos efectivos del cuerpo se valieron de la escalera del camión para acceder a la vivienda y dispensarle las primeras atenciones, hasta la llegada de los sanitarios. En el servicio, que obligó a cortar un carril de la céntrica vía a la altura del 113, también participó la Policía Nacional. La actuación de los bomberos causó una importante expectación.