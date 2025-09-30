El Attica acoge un congreso sobre la adicción al juego y el abuso de las pantallas

La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) acogerá este fin de semana en Vigo su 25º congreso nacional bajo el lema Remando hacia la rehabilitacón. La cita tendrá lugar entre el viernes y el domingo en el hotel Attica y en él se abordará la urgente y necesaria rehabilitación social frente al juego y el abuso de las pantallas.

Expertos y personas afectadas por el juego analizarán las causas por las que fermentan silenciosamente los problemas asociados al juego. El congreso servirá para alertar y concienciar a los agentes sociales ante la «necesidad urgente de poner en marcha mecanismos que ayuden a conseguir una rehabilitación social ante el uso inadecuado y excesivo de los videojuegos y juegos de azar».