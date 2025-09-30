La asociación vecinal Zona Centro pide que la Alameda sea declarada BIC

La asociación de vecinos Zona Centro de Vigo mantiene su empeño en el que los jardines de la Alameda sean declarados por la Xunta Bien de Interés Cultural (BIC), motivo por el cual presentaron en junio una solicitud ante la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

El colectivo vecinal explicará hoy los motivos y argumentos que le han llevado a formalizar la petición ante el departamento autonómico, asegurando contar con el respaldo de entidades y expertos que avalan la declaración como BIC para profundizar en la defensa del patrimonio histórico, natural y cultural de la ciudad.

En el trasfondo de esta demanda, está también las reiteradas quejas trasladas por esta asociación sobre la instalación en la Alameda durante las navidades del Cíes Market y las atracciones, entendiendo que suponen un maltrato a la zona y al arbolado allí plantado. alertan también de que termina generando problemas de contaminación acústica y movilidad para todos los residentes del entorno.