El acusado de múltiples estafas en alquileres lo niega frente a las pruebas de las víctimas

Su nombre se ha vuelto una constante en los tribunales de Vigo. Y es que son muchos, más de una docena según una de las afectadas, las denuncias que pesan en contra de Pedro M. O., un vecino de la ciudad acusado de múltiples engaños en el alquiler de pisos, viviendas de las que no era propietario y que, presuntamente ofertaba requiriendo un mes de fianza o incluso de reserva.La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, lo sentó hoy en el banquillo de los acusados. La Fiscalía pide para él una pena de 4 años y medio de prisión. Pedro M. O. negó los hechos de los que se le acusa respondiendo solo a una única pregunta de su abogado defensor: «Yo solo alquilaba habitaciones, nunca alquilé un piso».

Frente a este testimonio, se encontraban las víctimas quienes reconocieron que se comunicaban con él siempre por Whatsapp o llamadas telefónicas; incluido el pago de las mensualidades que les habría exigido, supuestamente, el acusado que también realizaron a través de Bizum. Así lo confirmó un agente de la Policía Nacional que declaró ayer en la vista que «el titular del teléfono» al que se dirigieron los envíos de dinero «era el mismo» que el del acusado.

Una de las víctimas relató al tribunal cómo contactó con el acusado, a través de su hijo, para concertar el alquiler de una vivienda en la ciudad olívica. Mediante mensajes de teléfono, llegaron a un acuerdo y la perjudicada le ingresó un total de 1.420 euros en varias ocasiones, en concepto de reservas y seguro del supuesto alquiler. «No me exigió ni nómina ni nada», relató.

Sin embargo, cuando llegó el momento de ver el piso, el acusado empezó a poner excusas, aseguró la denunciante, como que estaba en obras o que no podía reunirse con la mujer, de manera que la víctima nunca llegó a ver el piso y tampoco recuperó su dinero. Con la confianza de que dispondría de ese piso, abandonó la vivienda en la que estaba y, llegado el momento, sin nuevo alojamiento, se vio «en la calle», con sus cosas en un trastero, y teniendo que pedir un préstamo.

Los otros perjudicados fueron un matrimonio que llegó a pagar 700 euros de reserva por el alquiler de una vivienda, pero el acusado no dejaba de ponerles excusas y nunca se la enseñó, quedándose con el dinero que les cobró.

Su defensa solicitó la libre absolución indicando que no hay pruebas de los supuestos acuerdos ni tampoco del daño moral.