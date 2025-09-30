Más de 400 taxistas votan hoy para elegir a sus nuevos dirigentes

Día clave hoy para el sector del taxi en Vigo. Más de cuatrocientos conductores están convocados hoy a las urnas para elegir al nuevo consejo rector de la central de Radio Taxi, la mayoritaria en la ciudad. A partir de las 16.00 horas votarán en el auditorio del Concello entre dos candidaturas: los dirigentes actuales (aunque el presidente Emilio Mosquera va de número dos y el cabeza de lista es el tesorero José Carlos García), o un grupo alternativo formado por críticos a la gestión actual y cuya candidata a la presidencia es Nuria Fernández. Los aspirantes ya presentaron hace unos meses un intento de revocación de la directiva actual, proceso que se anuló por un defecto de forma. Ahora tendrán la oportunidad de dirigir la patronal del taxi si ganan hoy en las urnas. Su propósito, apuntan, es el de «transparencia, participación y visión de futuro», proyecto que afirman contar con el aval de un tercio de los socios y que está conformado tanto por mujeres como por hombres.

Los aspirantes denuncian que los actuales dirigentes han llevado a cabo un «continuado abuso de poder, ocultación de información y prácticas ilícitas» que han llevado a una situación como la actual, en la que denuncian que el servicio se ha precarizado.

Es la segunda cita electoral en poco más de tres meses (en aquel entonces solo se presentó Mosquera y su equipo) y que la actual junta ha decidido convocar para dar voz a los críticos y que estos presenten una candidatura alternativa. Se espera que los resultados se ofrezcan a última hora de la tarde.