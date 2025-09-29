Vueling mantiene a Vigo en el «congelador»: récord de plazas en Barcelona, más vuelos en Santiago y ninguna mejora en Peinador

Más de 15,7 millones de asientos en toda su red, 400.000 plazas más que el invierno pasado y récord histórico en el aeropuerto de Barcelona, su principal base, con una oferta de más de 10 millones. Estas son solo algunas de las cifras que acaba de anunciar la aerolínea Vueling para la próxima campaña aeronáutica de invierno que comienza a finales de octubre y finaliza a finales de marzo de 2026. «Vueling se ha enfocado en reforzar los corredores clave en España», subrayan en un comunicado oficial. El de aeropuerto de Vigo, desde donde opera solo a El Prat, se queda –una vez más– en el congelador y fuera de sus planes de expansión. No así el de Santiago, donde su oferta de plazas se verá incrementada un 15%.

Vueling es actualmente la única aerolínea que conecta Vigo con Barcelona después de que Ryanair cancelara este mismo enlace a principios de este año. De cara a la temporada de invierno, solo tendrá –como mucho– 11 frecuencias semanales entre Peinador y El Prat. Es decir, entre 1 y 2 vuelos diarios. En Santiago, donde sí ha anunciado un refuerzo tras los recortes de Ryanair, tendrá entre tres y cuatro vuelos por sentido cada día, casi la misma oferta que desde Oporto. Y, en A Coruña, un mínimo de dos aviones cada cada jornada con hasta tres naves por sentido algunos días.

A través de un comunicado oficial, la aerolínea no solo subraya que tendrá un 15% más de plazas en el aeropuerto de Santiago llegando a un total de 578.000, sino que también incorporará un avión adicional a su base entre el 15 de diciembre y el 6 de enero que operará definitivamente a partir de la temporada de verano 2026. Todo ello –subrayan– se traducirá en más frecuencias en las conexiones a Barcelona, Palma de Mallorca, Canarias, Sevilla, Málaga o Alicante. En total, tendrá 13 rutas desde Santiago.

En el polo opuesto se sitúa el Vigo, aeropuerto que, por otra parte, ni siquiera cita en su comunicado oficial en el que, pese a destacar que batirá su récord de plazas en Barcelona al superar los 10 millones, ninguno de los aumentos beneficiarán al enlace entre la Ciudad Condal y la olívica.

La conexión entre Vigo y Barcelona, pese a ser la segunda ruta en importancia después de Madrid de Peinador, arrastra un problema de plazas y frecuencias desde hace años. De hecho, la situación se agravó a principios de 2025 cuando Ryanair, también dentro del conflicto por las tasas aeroportuarias con Aena, decidió suprimir sus vuelos a Barcelona, dejando de nuevo la ruta solo en manos de Vueling que, lejos de ampliar su oferta, la mantuvo igual. Lo mismo ocurrirá ahora de cara a la temporada de invierno en la que el aeropuerto de Vigo acabará teniendo solo cuatro rutas directas: Madrid (Iberia y Air Europa), Barcelona (Vueling), Tenerife Norte y Las Palmas de Gran Canaria (Binter).