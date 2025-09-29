Vigo subirá un 4% los impuestos y precios públicos

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y los precios públicos de las escuelas municipales de música y de artes escénicas y de las instalaciones deportivas municipales subirán un 4%. La actualización fue aprobada en el pleno ordinario del Concello con el apoyo del equipo de gobierno: el de los 19 concejales socialistas. Tanto los cinco ediles del PP como los tres del BNG se opusieron.

El edil de Orzamentos e Facenda, Jaime Aneiros, explicó que este incremento se enmarca en el proceso de elaboración de los Presupuestos de 2026 y tiene lugar tras dos años de rebajas, en 2019 y 2020, y otros tres de congelación en un escenario de incremento de los salarios, del IPC, de un 19% entre 2021 y 2024, y de la inflación, «que equivale á reducción da presión fiscal de nove puntos».

Añadió que esta actualización busca garantizar ingresos para financiar con importantes aumentos el gasto corriente. «Esta actualización non é máis que unha forma de dar cobertura a ese gasto a través de ingresos correntes para garantir os servizos públicos de calidade», apuntó, a la vez que defendió el mantenimiento del «importante volume de beneficios e reducións fiscais», entre los que destacan «as 300 familias numerosas que contan con redución do IBI dentro dos 5 millóns de euros de bonificacións deste imposto». «Das 40.000 actividades económicas, só pagan o IAE 4.754 negocios, polo que máis de 35.000 empresas contan con apoio municipal», defendieron los socialistas.

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, lamentó que el gobierno local haya rechazado en el pleno rebajar el recibo municipal de la basura con cargo a fondos propios a pesar de contar con deuda cero y 100 millones de euros en los remanentes. Al respecto de la subida de impuestos y precios, entre los que el PP citó el coste de la grúa, la concejala popular Patricia García censuró el «afán recaudatorio del gobierno de Caballero», que «encadena su tercer aumento consecutivo de las tasas municipales». «Subirán un total de 12 puntos con respecto a 2024», afeó el grupo popular, algo que considera «totalmente innecesario».

El portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, calificó de «tortura fiscal» la subida y lamentó que se trata del «tercer ano consecutivo, non electorais», que el gobierno local aumenta impuestos y tasas.

Entre las mociones aprobadas, destacaron la demanda a la Xunta para que apoye el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y reclamaciones a la Consellería de Sanidade y el Ministerio de Sanidad para que la ciudad sea nuevamente sede de los exámenes MIR. El pleno también validó pedir a Xunta que ponga fin «aos atrancos dos proxectos de Vigo» y que «axilice as autorizacións dos proxectos expostos polo Concello que seguen pendentes» y «abandone a política de obstrución dos últimos anos».

Rechazo al genocidio de Israel en Gaza

Con los votos a favor del grupo socialista, el pleno, que guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, respaldó la posición del Gobierno de España «en defensa da paz e o recoñecemento de Palestina como Estado». PP y BNG se abstuvieron. La concejala Yolanda Aguiar, además de exigir al gobierno de Israel el alto al fuego inmediato y permanente, expresó el apoyo incondicional a la liberación de todos los rehenes y mostró solidaridad con la sociedad civil que se manifiesta.

El portavoz popular, Miguel Martín, destacó que su grupo «condena unha vez máis a masacre indiscriminada da poboación civil gazatí do goberno de Netanyahu en territorio palestino» y reclamó el «alto ao fogo definitivo, corredores humanitarios para a entrega de víveres e medicinas, a volta dos desprazados e a liberación de reféns». «É a nosa máxima preocupación, non un debate sobre a cualificación xurídica desta barbarie», continuó.El portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, criticó el «veto» del PSOE a la propuesta de declaración institucional de su formación. «Leva desde outubro de 2023, cando se iniciu o xenocidio, arrastrando os pés», lamentó.