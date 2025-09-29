Urbanismo concedió más de 30 licencias en base al nuevo PXOM en su primer mes

Está a pleno rendimiento el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en vigor desde el 27 de agosto. En su primer mes en marcha, la Xerencia de Urbanismo estimó más de una treintena de licencias al amparo de este documento, que puso punto final al recorrido del Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) —activo durante casi seis años— y del Plan Xeral de 1993, que tuvo que ser desempolvado en 2015, después de que el Tribunal Supremo anulase el de 2008 por no disponer de evaluación ambiental estratégica.

Destacan los permisos concedidos para el cambio de uso de inmuebles de actividad económica a viviendas: nueve. La conversión de oficinas y bajos en pisos ayuda a ampliar la oferta para venta o alquiler a la espera de que se desarrolle el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que trae bajo el brazo más de 50.000 propiedades, con más de 14.500 de protección. Es una de las esperanzas para que bajen los precios, por las nubes ya desde hace bastante tiempo. Cierto es que, sin embargo, una parte se están destinando al mercado vacacional.

Este último caso lo recoge otra licencia emitida este mes al abrigo del nuevo Plan Xeral: concretamente, con el objetivo de aumentar el parque de apartamentos turísticos. Cuatro permisos se concedieron para levantar viviendas unifamiliares, una modalidad que encontró en el Instrumento de Ordenación Provisional un gran aliado al permitir edificar en 48.000 parcelas para, de este modo, paliar lo máximo posible la parálisis en la que se introdujo la ciudad tras la caída del PXOM de 2008 a instancias del Tribunal Supremo. El resto de los vistos buenos de Urbanismo recogen obras menores, reformas o ampliaciones.

El nuevo PXOM está llamado a solucionar el problema de acceso a la vivienda, principalmente, a través del aumento de la oferta protegida, operación con la que se buscará reducir los precios medios. Contempla la ejecución de cinco ámbitos de suelo dedicados íntegramente a la construcción de este tipo de inmuebles. En Santa Cristina-parque central de servicios, más de 200; Guixar, más de 600; Santa Cristina-Severino Cobas, más de 710; Cantabria-Ramón Nieto, más de 700; y el Ofimático –en el entorno de la avenida de Madrid–, más de 1.600.

Que, en su primer mes en vigor, destaquen las licencias para llevar a cabo conversiones de oficinas y bajos en viviendas y para construir casas transparenta la necesidad que existe en la ciudad de incrementar la bolsa residencial, mermada tras tantos años de urbanismo a medio gas por la existencia de un marco desactualizado, como es el PXOM de 1993. Basta con ver los precios de los anuncios de viviendas en venta o alquiler en los portales inmobiliarios para entender esta coyuntura, ligada a la ciudad desde hace mucho tiempo.

Se espera que, en los próximos meses, se avance en las grandes actuaciones amparadas por nuevo el Plan, como la ampliación del polígono de Balaídos y del Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Valladares, la puesta en valor del patrimonio industrial (Alfageme, La Panificadora, La Artística o las instalaciones de Grupos de Empresas Álvarez), la integración de la AP-9, el desarrollo del parque comercial de Recaré y de Obramat en el PAU Cruceiro o la semipeatonalización de la Praza de España.