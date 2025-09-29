Los trabajadores del Santander se movilizan en Vigo contra el cierre de sucursales

Trabajadores del Banco Santander se han concentrado este lunes a las puertas de una de sus sucursales en Vigo, en lo que ha sido una serie de movilizaciones que se repetirán en diferentes ciudades de Galicia y que han sido convocadas por la CIG para rechazar la digitalización forzosa de la clientela y el consecuente cierre de sucursales con su destrucción de empleo.

«No al cierre de oficinas. Dejan a la clientela sin servicio. Destruyen puestos de trabajo», se podía leer en la pancarta tras la que se manifestaron una veintena de trabajadores para llamar la atención sobre una realidad que ha provocado, en lo que va de año, el cierre de 17 oficinas en toda Galicia y de 160 en toda España, con lo que eso supone en puestos de trabajo.

Las protestas continuarán en la ciudad de Lugo este viernes, 3 de octubre y posteriormente en A Coruña, donde está previsto que se celebren el día 13.

Apuntan a que el banco está cerrando oficinas en estas ciudades, pero también en Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Ferrol, dejando sin servicio a amplios núcleos de población, por lo que las personas se ven obligadas a desplazarse a otras zonas de la ciudad o a realizar los trámites online.

«Todo esto va en contra de lo que públicamente defiende el Santander en relación con el servicio y la atención a los colectivos vulnerables», señala en un comunicado el sindicato, el cual recuerda que la clientela sigue demandando atención presencial, «tal y como se puede comprobar cada día en las oficinas, especialmente las personas mayores; pero también otros colectivos que confían en un modelo 'omnicanal' en el que la atención presencial es fundamental».

El cierre de oficinas está suponiendo una importante reducción de personal, de modo que hay menos trabajadores para atender al mismo número de clientes, mientras el banco avanza hacia la supresión de la ventanilla de 'caja' y fuerza a los comerciales a hacer esa labor, explican desde la CIG.

Las oficinas que quedan «asumen el negocio de las oficinas que cierran, pero con el mismo personal que ya tenían», denuncia el sindicato, el cual señala que, en consecuencia, el proceso de reestructuración del modelo de negocio del Santander aumenta "brutalmente" la carga de trabajo de las personas que quedan en las oficinas.

La sección sindical de la CIG en el Banco Santander se dirigió al Defensor del Pueblo para trasladar las «nefastas» consecuencias que para el personal y la clientela tiene la implantación de este modelo de negocio, requiriendo la intervención del Ministerio de Economía y del Banco de España «para que obliguen el Santander a cumplir legalidad y sus compromisos sociales, unos compromisos adquiridos públicamente para evitar la exclusión financiera de los colectivos vulnerables».