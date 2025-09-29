La Ría marca una clara tendencia al calentamiento: récord histórico en julio y meses por encima de la media

Los datos comienzan a ser incuestionables y deberían llamar a la reflexión. La Ría está marcando una clara tendencia al calentamiento y su escala podría ir en aumento en los próximos años. Así lo constata el observatorio de Torallamar, cuya serie histórica se remonta a 2013 y, por tanto, ya arroja una imagen «representativa».

A falta de procesar con detalle todos los datos recogidos durante el verano, ya se pueden adelantar varios titulares. Y todos subrayan ese calentamiento. El mes de junio fue el tercero más cálido desde que se inició el registro y en la jornada de mayor temperatura se rozaron los 23 grados. Poco después, la Ría alcanzó su máximo histórico de los últimos 12 años. Fue el 1 de julio y el agua llegó a los 23, 025 ºC. El promedio de todo el mes estuvo en torno a la media, pero agosto sí terminó ligeramente por encima.

Y septiembre, al que despedimos mañana, marcó casi todos los días temperaturas en torno a los 18-19 ºC cuando la media para este mes suele mantenerse alrededor de los 17 ºC. Una marca a la que empezó a acercarse los últimos días debido a la bajada de temperaturas en el exterior y los vientos del norte.

«Este septiembre no va a ser el más cálido, por ahora el récord lo tiene el de 2014 porque se produjo un episodio e calor aislado en otoño. Pero seguramente sí será el segundo o el tercero de la serie», destaca Jose González, responsable de la Unidad de Oceanografía de la Estación de Toralla (CIM-Universidad de Vigo).

Tres chicas, bañándose este mes de septiembre en Samil. / Marta G. Brea

«Lo más destacado es que en los últimos tres años hemos batido récord todos los meses desde enero a junio, excepto en mayo. Y cuando no se llegó al máximo, se quedaron como el segundo o el tercer mes más cálido de la serie. Ya tenemos 13 años de observaciones y podemos empezar a hablar de que hay una tendencia clara en el calentamiento. A veces, no tanto en la media, pero sí de forma puntual durante los episodios de olas de calor. Siempre los ha habido, pero cada vez están siendo más frecuentes, con mayor duración y valores más altos de temperatura», añade el oceanógrafo.

González es precisamente uno de los investigadores de la UVigo que participa en el proyecto europeo sobre los efectos de las olas de calor en las comunidades microbianas de la Ría. Un estudio que incluyó este verano varios experimentos en las instalaciones de mesocosmos de Toralla, adonde también se trasladó el Laboratorio Móvil del EMBL (European Molecular Biology Laboratory) para aportar su tecnología de vanguardia.

«Aunque nuestra serie histórica no es especialmente larga, sí empieza a ser representativa en la Ría de Vigo y va acorde con lo que se observa en todo el mundo con series temporales más largas a nivel oceánico sobre esa tendencia al incremento de la temperatura media», destaca González.

«No me gusta ser alarmista, pero es algo que tenemos que asumir. Está aumentando y posiblemente siga ocurriendo. No hemos tocado techo. Estamos empezando a verlo de manera clara en nuestras costas y posiblemente sigamos observándolo a mayor escala en los próximos años», añade.

Así que cuando volvamos a las playas y celebremos que el agua está menos fría deberíamos ser conscientes de todas sus implicaciones: «Todavía se está estudiando el impacto de estos eventos en los organismos porque no es lo mismo que resistan dos días de ola de calor que una semana. En un año no nos vamos a quedar sin mejillón, por poner un ejemplo, pero a larga sí podría verse afectada la población. De hecho, ya hay años con problemas para el reclutamiento de juveniles. También pueden llegar especies invasoras que desplacen a las locales. Algo que ha ocurrido con la almeja. No son cosas que vayamos a ver inmediatamente, pero es de esperar que vayan surgiendo problemas en los próximos años y habrá que estudiar cómo podemos preservar la biodiversidad que tenemos».