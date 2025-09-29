Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rechazo a la actuación de El Dandy de Barcelona en una discoteca de Vigo: «Tiene actitudes franquistas»

El gobierno municipal de la ciudad solicita al local de ocio que cancele la participación de este hombre «conocido por sus discursos y actitudes abiertamente machistas, misóginas, puteras, franquistas, racistas y homófobas»

El Dandy de Barcelona, en una discoteca de Asturias: gran polémica por sus vivas a Franco ante decenas de jóvenes seguidores.

El Dandy de Barcelona, en una discoteca de Asturias: gran polémica por sus vivas a Franco ante decenas de jóvenes seguidores.

Podemos Asturies

E. P. | E. M.

El gobierno municipal de Vigo ha trasladado este lunes su rechazo ante la presencia de El Dandy de Barcelona, un conocido 'tiktoker', en un evento organizado por una discoteca de la ciudad que tendrá lugar este viernes.

Así, tras saberse que el local de ocio nocturno Nébula The Club anunció la presencia de este catalán, «conocido por sus discursos y actitudes abiertamente machistas, misóginas, puteras, franquistas, racistas y homófobas», la teniente de alcalde, Carmela Silva ha expresado la oposición del gobierno vigués.

Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero protagonizó un bochornoso momento precisamente en una discoteca asturiana tras proclamar varios vivas al dictador español ante la presencia de una multitud de jóvenes, muchos de los cuales le siguieron el discurso. Tal escena se podría repetir este 3 de octubre en la Ciudad Olívica.

«Consideramos que Vigo tiene que ser un lugar libre de violencias contra las personas y por eso hacemos un llamamiento a ese local de ocio situado en Vigo para que no se produza esta actuación que atenta contra los derechos de las personas», ha proclamado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
  2. Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
  3. María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
  4. Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
  5. Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
  6. Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
  7. Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
  8. Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil

Vigo subirá un 4% los impuestos y precios públicos

Vigo subirá un 4% los impuestos y precios públicos

Los trabajadores del Santander se movilizan en Vigo contra el cierre de sucursales

Los trabajadores del Santander se movilizan en Vigo contra el cierre de sucursales

Rechazo a la actuación de El Dandy de Barcelona en una discoteca de Vigo: «Tiene actitudes franquistas»

Rechazo a la actuación de El Dandy de Barcelona en una discoteca de Vigo: «Tiene actitudes franquistas»

Desalojan a trabajadoras del SAF del pleno de Vigo y el gobierno acusa al BNG de instigar protestas que generan violencia

Desalojan a trabajadoras del SAF del pleno de Vigo y el gobierno acusa al BNG de instigar protestas que generan violencia

Vueling mantiene a Vigo en el «congelador»: récord de plazas en Barcelona, más vuelos en Santiago y ninguna mejora en Peinador

Vueling mantiene a Vigo en el «congelador»: récord de plazas en Barcelona, más vuelos en Santiago y ninguna mejora en Peinador

Confirman las penas por la violación de Travesía de Vigo al huido a República Dominicana y a su amigo

Confirman las penas por la violación de Travesía de Vigo al huido a República Dominicana y a su amigo

Un ourensano que trabaja en Vigo logra en el TSXG un 80% de teletrabajo y una indemnización por daño moral

Un ourensano que trabaja en Vigo logra en el TSXG un 80% de teletrabajo y una indemnización por daño moral

Aspanaex convoca a la marea solidaria: «Caminando juntos llegaremos más lejos»

Aspanaex convoca a la marea solidaria: «Caminando juntos llegaremos más lejos»
Tracking Pixel Contents