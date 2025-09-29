Rechazo a la actuación de El Dandy de Barcelona en una discoteca de Vigo: «Tiene actitudes franquistas»

El gobierno municipal de Vigo ha trasladado este lunes su rechazo ante la presencia de El Dandy de Barcelona, un conocido 'tiktoker', en un evento organizado por una discoteca de la ciudad que tendrá lugar este viernes.

Así, tras saberse que el local de ocio nocturno Nébula The Club anunció la presencia de este catalán, «conocido por sus discursos y actitudes abiertamente machistas, misóginas, puteras, franquistas, racistas y homófobas», la teniente de alcalde, Carmela Silva ha expresado la oposición del gobierno vigués.

Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero protagonizó un bochornoso momento precisamente en una discoteca asturiana tras proclamar varios vivas al dictador español ante la presencia de una multitud de jóvenes, muchos de los cuales le siguieron el discurso. Tal escena se podría repetir este 3 de octubre en la Ciudad Olívica.

«Consideramos que Vigo tiene que ser un lugar libre de violencias contra las personas y por eso hacemos un llamamiento a ese local de ocio situado en Vigo para que no se produza esta actuación que atenta contra los derechos de las personas», ha proclamado.