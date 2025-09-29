El puerto recibe en octubre a dos megabuques con capacidad para 9.200 vehículos

El puerto recibirá el próximo mes a dos colosos del transporte de vehículos. A finales de octubre, hará escala en las aguas olívicas el Grande Auckland, un ro-ro nuevo de la naviera italiana Grimaldi que llegará a nuestra ciudad en su viaje inaugural entre Asia y Europa. Además, en la semana del 6 al 10, «probablemente, el lunes 6», según trasladan fuentes de la Autoridad Portuaria, nos visitará el Grande Tianjin, otro buque nuevo, también del grupo Grimaldi, entregado por el astillero el pasado mes de agosto.

Ambos buques tienen capacidad para más de 9.200 vehículos y están certificados para el uso de amonio como combustible. A su vez, añade la Autoridad Portuaria, «se pueden conectar en puerto con cero emisiones», ya que se alimentan con electricidad de tierra, una alternativa ecológica al uso de combustibles marinos tradicionales.

El Grande Auckland presume de una eslora de 200 metros y una manga de 38, al igual que el Grande Tianjin —también cubre rutas entre Asia y Europa—. Su presencia en la ciudad refuerza el peso de este sector.