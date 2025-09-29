La policía que rompió barreras bajo el agua

Silvia Fontán, pontevedresa de 43 años, es de esas personas que ya en una primera impresión transmiten la seguridad y tenacidad propia de quienes no temen romper barreras. Y ella las rompió cuando, en 2019, se convirtió en la primera mujer buceadora en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en toda España. Esta policía nacional pertenece al Grupo Operativo de Actividad Subacuática (GOAS) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), más conocida como Policía Autonómica. Bajo el agua descubrió «un mundo nuevo» que le «apasiona» y en el que nunca se ha sentido discriminada por su condición femenina. Todo lo contrario, fueron sus propios compañeros, recuerda, quienes la animaron proponiéndole un bautismo de buceo que le abrió las puertas a un ámbito policial muy distinto al que había ejercido hasta ese momento.

«Me siento muy orgullosa», contesta Silvia cuando se le pregunta sobre ese hito que logró en 2019. Con su residencia fijada en Santiago, donde tiene su base el GOAS y desde donde se mueve por toda Galicia, el sábado estuvo con otros compañeros en Vigo en la exposición de la Policía Nacional de Montero Ríos para explicar a la ciudadanía los entresijos del trabajo que realizan en su unidad, de la que forman parte cinco policías más, entre ellos el jefe de grupo César Ramos.

«Sin duda animo a cualquier mujer a que haga cualquier cosa que se proponga. Cualquiera de nosotras puede hacer cualquier labor. Solo es cuestión de esfuerzo y de proponérselo», afirma esta mujer, que desde que ella se hizo buzo policial tiene constancia de que posteriormente al menos otra mujer lo consiguió en el GEAS de la Guardia Civil. «Ya somos dos y espero que no seamos las únicas», manifiesta.

Una «espina clavada»

Policía nacional desde 2004, tras sus primeros destinos en Ávila y Barcelona pronto regresó en Galicia, donde se integró en la unidad adscrita, en el grupo de Menores y Violencia Intrafamiliar. Esa fue una etapa larga, pero hace seis años aquel bautismo de buceo al que la animaron lo cambió todo. «Yo tenía esa espina clavada. Acepté y me gustó. Hasta aquel momento me había limitado a practicar apnea en la playa, así que realicé la formación y, gracias al esfuerzo, entré en la unidad y aquí sigo. Esta labor policial requiere formación continua, muy buena forma física y muy buen estado mental», describe Silvia, que durante la conversación remarca varias veces que el «compañerismo» en su grupo también fue clave para que ella sea ahora «una más» de la unidad.

Los cometidos de esta brigada policial subacuática son la protección de los recursos marítimos –por ejemplo mediante la lucha contra el furtivismo– o el patrimonio arqueológico sumergido, colaborando también con la Policía Nacional en casos de personas desaparecidas en medios acuáticos, en la búsqueda de armas u otros efectos relacionados con delitos o cuando se producen catástrofes. Precisamente, ella y sus compañeros acaban de recibir en Valencia la medalla de plata al mérito policial por su labor en la DANA de 2024, cuando estuvieron en algunas de las zonas más críticas, participando en la búsqueda de desaparecidos en la desembocadura del río Turia o interviniendo en edificios e instalaciones subterráneas anegadas.

La agente, en el estand de la exposición de la Policía Nacional de Montero Ríos, una muestra que estará abierta hasta el jueves al mediodía. / Jose Lores

«Nuestro ámbito de trabajo es Galicia. Pero dada la magnitud de aquella catástrofe estuvimos diez días en Valencia ayudando. Poder colaborar fue reconfortante y muy bueno para todo el grupo», destaca esta policía, que describe que, en su día a día, en los servicios que les encomiendan, les puede tocar realizar inmersiones en cualquier medio acuático: mar, ríos, pozos, embalses...

Frente al buceo recreativo, el que realizan en el GOAS es un buceo de seguridad pública – «somos policías que trabajan debajo del agua», resume–, donde los estándares de seguridad deben ser muy altos por las condiciones en las que muchas veces tienen que trabajar. «Hay que tener en cuenta que nos puede tocar sumergirnos en condiciones en las que apenas hay visibilidad... Eso requiere una planificación previa muy minuciosa y la cohesión de todo el grupo: la verdad es que trabajamos muy bien todos juntos», concreta.

Trajes y drones

Como muchos policías nacionales de toda España, esta pontevedresa, al igual que su jefe de grupo y otros miembros del mismo, está colaborando estos días en la exposición policial con motivo de que Vigo se ha convertido en el epicentro del Día de la Policía. Lo hace en el estand en el que, entre otras unidades, está la suya del GOAS, donde junto a los trajes que visten cuando se introducen en el agua –generalmente usan el traje seco–, se exponen otros instrumentos que suelen utilizar de forma frecuente, como el dron de superficie o el subacuático (ROV), que sirve de «avanzadilla» para realizar inspecciones con seguridad, sobre todo en determinadas cotas de profundidad.