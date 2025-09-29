El Noroeste forja una estrategia común para presionar al Gobierno con la AP-9

Tres gobiernos autonómicos, de colores políticos distintos, han intensificado en los últimos días los contactos para forjar una estrategia común con la que hacer más fuerza ante el Gobierno central y conseguir que cambie de criterio en el caso de las concesiones de las autopistas prorrogadas ilegalmente en el año 2000 por el Ejecutivo presidido entonces por José María Aznar (PP), lo que supone que la AP-9 siga en manos de una concesionaria hasta 2048 y la AP-66, que conecta Asturias y Castilla y León, hasta 2050.

Estas dos comunidades y Galicia no han dejado de hablar desde que hace casi dos semanas, se conociese que el Ministerio de Transportes había optado por la vía de dejar que todo siga igual en ambas concesiones pese a la gran oportunidad que se abría en julio con el dictamen motivado emitido por la Comisión Europea que certificaba la ilegalidad cometida al prorrogar la concesión de las autopistas sin abrir un procedimiento de licitación, algo agravado posteriormente por la privatización de la concesión.

La conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ya dejaba entrever en su valoración de la postura adoptada por el Gobierno central que activaría todas las vías a su alcance para lograr un cambio de criterio de Moncloa, incluyendo también acudir a la justicia para conocer el contenido de la respuesta formulada por España ante la Comisión Europea, que ambas instituciones se han negado a divulgar amparándose en la confidencialidad del procedimiento en base a un artículo de la normativa comunitaria.

Esa mano tendida de la Xunta hacia Asturias y Castilla y León la cogieron los presidentes de sus respectivos gobiernos para, después de una primera toma de contacto, intensificar la semana que acaba de terminar esas conversaciones, con las que quieren elaborar una declaración que le harán llegar al Ministerio de Transportes y, previsiblemente, también a la Comisión Europea. Los nexos en común de las concesiones de ambas autopistas son motivo suficiente para entender que, unidos, pueden tener más opciones de que prosperen sus reivindicaciones, al no ser además de un único partido político, dado que en Galicia y Castilla y León es el PP el que sostiene ambos Gobiernos, mientras que en Asturias está al frente el PSOE, del mismo color por tanto que el Ejecutivo central.

En los tres territorios, además, existe un amplio consenso tanto a nivel político como social, para acometer en estos momentos el rescate de las concesiones y proceder a la gratuidad de los desplazamientos sin mantener la política de bonificaciones que se activó en 2021 para abaratar los viajes a los conductores habituales. En el caso de la AP-9, el estudio que maneja la Xunta para rescatar la autopista estima en unos 2.356 millones de euros el coste, cantidad menor de la que terminará pagando el Estado indirectamente a Audasa si se mantiene todo igual hasta 2048.

Mientras, en la AP-66, las cifras serían algo menores, ya que Aucalsa, la concesionaria de esta vía, prevé ingresar 1.746 millones en los 26 años que restan del contrato, aunque diversos cálculos entienden que su inversión podría quedar amortizada con una indemnización de 600 millones.

El arreón político del noroeste se suma a la decisión de los transportistas gallegos, ya que la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) anunciaba hace una semana que iniciará las acciones legales pertinentes para solicitar ante el Tribunal Supremo la declaración de nulidad de pleno derecho de las dos prórrogas concedidas a Audasa. La batalla contra los peajes se juega, por tanto, en diferentes frentes.