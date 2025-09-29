La humanización de San Roque limita aún más aparcar gratis junto a las ZBE

El vehículo privado continúa siendo el principal medio de transporte que se utiliza en Vigo para desplazarse a las calles que conformarán las futuras zonas de bajas emisiones, que entrarán en vigor a finales del presente año. Encontrar, por tanto, un sitio para aparcar es una de las principales preocupaciones de cualquier conductor y, a poder ser, hacerlo sin rascarse el bolsillo, algo que en unas semanas será un poco más difícil.

La humanización de la rúa San Roque, que arrancará en los próximos días, contempla la eliminación de una gran bolsa de plazas gratuitas de aparcamiento tanto para los vecinos de la zona como para aquellos que se acerquen al Calvario o al centro. El proyecto diseñado por el Concello, con un plazo de ejecución de diez meses y un presupuesto que ronda los dos millones de euros, contempla entre otras cosas la transformación total de la confluencia entre San Roque, Couto de San Honorato y Reiseñor.

Esa isleta ahora plagada de coches aparcados mudará de piel y se convertirá en una plaza pública con un graderío y zona verde a su alrededor, sumándose así a las humanizaciones realizadas en otros puntos de la ciudad con el objetivo de generar espacios de convivencia para las personas.

Tal y como recoge la documentación de las zonas de bajas emisiones en tramitación, no existen demasiadas posibilidades de estacionamiento gratuito en las proximidades del centro, siendo todo el entorno del monte de O Castro la principal bolsa de plazas sin coste, a lo que se suma algún puñado de espacios sueltos en el tramo de Urzáiz próximo al cruce de Os Choróns,e el final de García Barbón en el nudo de Isaac Peral o yendo hacia Torrecedeira y Marqués de Valterra.

El cambio de fisionomía en San Roque y la desaparición de las áreas de aparcamiento se suma a la menguante zona azul, ya que como informó FARO recientemente, en estos momentos hay alrededor de 1.500 plazas con estas características, casi medio millar menos de las que debería haber en base al contrato firmado. La reducción tiene el nexo común con lo que sucederá en San Roque por la apuesta del Concello en los últimos lustros por las obras de humanización de las calles de la ciudad, dando más protagonismo al peatón y menos al vehículo motorizado, algo que se evidenciará todavía más con las restricciones de las futuras zonas de bajas emisiones.

Al reducirse, por tanto, las opciones de encontrar una plaza disponible en superficie, es necesario recurrir a los parkings subterráneos, equipamientos a los que estará permitido acceder en todo momento, aunque el vehículo no posea la etiqueta medioambiental que le habilite para circular, ya que esto está contemplado como una de las excepciones en el proyecto normativo aprobado recientemente.

Los costes, sin embargo, son más elevados para los ciudadanos, ya que la gran mayoría de aparcamientos bajo tierra exigen al menos dos euros por una hora de utilización, mientras que en la zona azul se puede dejar el coche un máximo de dos horas y cuarto por 1,45 euros, estando establecida la tarifa mínima en treinta céntimos, que dan derecho a 33 minutos de estacionamiento. La misión para dejar a buen recaudo el coche sin miedo a multas se complica cada vez más.