La elegancia de la plata marina sobre la piel

Le gusta la elegancia del blanco y negro. Le atrae el brillo de la plata sobre la piel. Y es capaz de manejar el reflejo de la luz sobre las escamas del pescado como si de tal metal estuvieran hechas. La fotógrafa viguesa Pilar Yarza (1965), con más de tres décadas de oficio, presenta su primera serie de fotografías artísticas entremezclando dos de sus obsesiones: los desnudos y el mar. La exposición «Piel de sal» permanecerá en la sala de exposiciones II de la sede Afundación —Velázquez Moreno, 18— hasta el 11 de octubre.

«Es un trabajo muy mío», cuenta Yarza que, haciendo honor al significado de la palabra fotografía, disfruta pintando con luz. Se formó en Madrid y tras un breve paso por el mundo de la prensa y sus rápidas instantáneas, montó su primer estudio para poder experimentar con la luz con más detenimiento. Desde entonces, ha trabajado mucho la fotografía comercial y publicitaria y también pudo disfrutar de su inclinación por la decoración con una década recorriendo casas de toda la península para ilustrar las páginas de las revistas nacionales de interiorismo. Lamenta que, con la forma actual de consumir imágenes, rápida y en digital, cada vez son menos los trabajos de calidad que se encargan.

Y ella «tenía el ansia creativa de hacer cosas diferentes». Hace diez años que la idea de «Piel de sal» empezó a germinar. Los productos del mar son modelos habituales ante su objetivo, pero nunca en blanco y negro y tenía muchas ganas de jugar con esos contrastes. Poco a poco, entre encargos comerciales, fue gestando las 15 obras que ha seleccionado para esta serie y otras que ha hilado en una pieza audiovisual.

Emparejó modelos humanos —amigos, familiares y otras personas que creyeron en su proyecto— y productos «según el mercado». Para poder retratar al híbrido de joven y pez espada, llamó pacientemente a la pescadera hasta que pudo hacerse con la cabeza de largo pico. Esta entusiasta de la preparación, cuenta que los coloca buscando la forma más estética. Remarca con ellos las sensuales siluetas del cuerpo; los adorna, como gargantillas y corbatas; o los acopla, como la raya que semeja un tatuaje —la obra más difícil para ella—. Y el resultado perfecto le puede llegar con un solo clic o tras horas de pruebas. Incluso puede ser fruto de la improvisación. Confiesa que le daba algo de vértigo abrir la puerta a una nueva etapa, a «un mundo desconocido», pero le ha sentado «fenomenal».