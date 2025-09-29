Confirman las penas por la violación de Travesía de Vigo al huido a República Dominicana y a su amigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado las penas por una violación en Vigo al ciudadano de la República Dominicana que huyó a su país después de ser condenado y que fue detenido este mes, así como a un amigo suyo.

La Sala de lo Civil y penal del TSXG ha ratificado la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que había condenado a uno de los hombres a nueve años de prisión por un delito de agresión sexual con penetración y a ocho años (por la atenuante de reparación del daño) al procesado que acabó huyendo.

A él, Miguel Ángel W.A., conocido como Edwin, también le condenaron a otros tres años y medio de reclusión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por haber grabado sin consentimiento parte de los hechos que tuvieron lugar en septiembre de 2022 en un domicilio de la calle Travesía de Vigo.

En ese juicio fue absuelto otro procesado, quien tenía a su nombre el piso en el que se cometió la violación, y para el que la acusación particular reclamaba una condena por omisión del deber de socorro.

El alto tribunal ha desestimado los recursos planteados por acusación y defensas y ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial, también en lo que se refiere a la indemnización para la víctima, cifrada en 17.000 euros, de la que fueron consignados 7.500 antes del juicio.

Fuga

Tras huir de España, Edwin fue detenido por la Policía Nacional de la República Dominicana, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Santo Domingo en atención a la solicitud de las autoridades españolas.

Posteriormente, fue trasladado a la sede de Interpol en Santo Domingo para ser presentado ante el Ministerio Público y continuar con el proceso judicial correspondiente.

Según recoge el fallo del alto tribunal gallego, su representación presentó el recurso cuando se encontraba «fugado y en espera de extradición».

En Vigo, tras ser condenado por la violación en mayo, fue también detenido en el marco de un caso de tráfico de drogas.

Las partes pueden interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.