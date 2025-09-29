Ciclo de conferencias de la Policía Nacional
La comisaria de la Policía Nacional inaugura el ciclo de conferencias previstas en el marco de los actos del Día de la Policía. Serán hoy y mañana en la Sede Afundación Vigo. Son dos ponencias sobre la Policía Nacional y concretamente de la Unidad de Caballería y dos mesas redondas, una de cibercriminalidad y otra que lleva por título: «La esclavitud del siglo XXI».
