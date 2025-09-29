Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclo de conferencias de la Policía Nacional

La comisaria de la Policía Nacional inaugura el ciclo de conferencias previstas en el marco de los actos del Día de la Policía. Serán hoy y mañana en la Sede Afundación Vigo. Son dos ponencias sobre la Policía Nacional y concretamente de la Unidad de Caballería y dos mesas redondas, una de cibercriminalidad y otra que lleva por título: «La esclavitud del siglo XXI».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents