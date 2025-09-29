Simulacro de los bomberos de Vigo: «rescatan» a una víctima en las Cavidades do Folón

Con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, el parque de bomberos de Vigo realizó un simulacro de rescate en las Cavidades do Folón, en Coruxo. Explican fuentes del Concello que esta iniciativa «surge como respuesta al aumento de visitantes, tanto de empresas de turismo de aventura como de particulares, a este singular paraje natural», un gran desconocido.

Las Cavidades do Folón son un sistema de cuevas de granito, con más de 150 metros de longitud, esculpidas por la erosión del río Folón antes de unirse al río Lagares. La complejidad y las características de su interior, con espacios angostos e irregulares, las convierten en un lugar atractivo para practicar el barranquismo y la espeleología, pero también en un potencial escenario de accidentes.

El ejercicio simuló el rescate de una víctima lesionada en el interior de las cuevas. Diez bomberos voluntarios, fuera de su horario de servicio, participaron en la operación para poner a prueba los protocolos de actuación, identificar los accesos más oportunos y optimizar las rutas de evacuación. Permitió evaluar la eficacia del material de rescate disponible, como equipos de rapel, camillas de evacuación y sistemas de comunicación en zonas de difícil acceso.

Informa el Ayuntamiento que, «con esta práctica, el cuerpo de bomberos de Vigo busca garantizar una respuesta rápida y segura en caso de que ocurra una emergencia real en este entorno natural». «Una vez realizada esta primera práctica, se efectuarán más sucesivamente para garantizar la efectividad del servicio en una intervención real», apostilla.

Para el simulacro, se utilizaron, entre otros elementos, dos vehículos, un muñeco de prácticas de 50 kilogramos, trajes de neopreno, un taladro percutor y poleas.