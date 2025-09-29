La avería de un Vitrasa provoca una gran columna de humo en pleno centro de Vigo

Un autobús de la empresa de transporte público Vitrasa sufrió en la tarde de este lunes «una avería puntual» que provocó una densa columna de humo, en pleno centro de Vigo, alertando a los vecinos de la zona.

Concretamente, el suceso se produjo en la calle Vázquez Varela, cerca de Pizarro, sobre las 20 horas, cuando un autocar de la línea C3 empezó a arrojar una gran humareda, sin motivo aparente.

Al lugar se desplazaron los Bomberos de Vigo que tuvieron que utilizar un extintor de polvo subsanar la emanación.

De momento se desconocen las causas de la avería, aunque fuentes de la empresa aseguran que no se produjo ningún incendio.

(Información pendiente de ampliación)