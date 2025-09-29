La avería de un Vitrasa provoca una gran columna de humo en pleno centro de Vigo
La densa humareda se produjo en la calle Vázquez Varela y requirió de la presencia de los Bomberos de Vigo
M. C.
Un autobús de la empresa de transporte público Vitrasa sufrió en la tarde de este lunes «una avería puntual» que provocó una densa columna de humo, en pleno centro de Vigo, alertando a los vecinos de la zona.
Concretamente, el suceso se produjo en la calle Vázquez Varela, cerca de Pizarro, sobre las 20 horas, cuando un autocar de la línea C3 empezó a arrojar una gran humareda, sin motivo aparente.
Al lugar se desplazaron los Bomberos de Vigo que tuvieron que utilizar un extintor de polvo subsanar la emanación.
De momento se desconocen las causas de la avería, aunque fuentes de la empresa aseguran que no se produjo ningún incendio.
(Información pendiente de ampliación)
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil