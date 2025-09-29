Más de 31.000 euros en ayudas para reformar viviendas en el Casco Vello

Entre las propuestas de los expedientes incluidos en el orden del día del Consello da Xerencia de Urbanismo de mañana, destacan dos asuntos: más ayudas para la rehabilitación de dos viviendas en las calles Santiago y Cesteiros que forman parte del área de rehabilitación integral (ARI) del Casco Vello.

Para la primera, la aportación es de 30.000 euros movilizados por el Ministerio para una obra con un coste que superó los 200.000 euros y, para la segunda, 1.160,50 euros procedentes del Ministerio (80%) y la Xunta (20% restante) para una actuación de casi 3.000 euros.

La rehabilitación de viviendas ha permitido al sector inmobiliario de la ciudad mantener el pulso a la espera del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que entró en vigor a finales del pasado mes de agosto. Con el documento de 1993 en mano —recuperado tras anular el Tribunal Supremo el de 2008 en el año 2015 por la falta de evaluación ambiental—, apoyado durante sus últimos seis años de vigencia por el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP), las parcelas edificables se redujeron al mínimo y la oferta se quedó pequeña: subieron los precios.

Con datos de finales del pasado mes de agosto del Observatorio da Vivenda de Galicia, el precio medio del alquiler de los más de 3.200 contratos firmados este año es de 683,30 euros (7,4 euros el metro cuadrado) en Vigo, el segundo más caro entre las ciudades gallegas: A Coruña lidera la clasificación, con 735,20 euros (7,9 euros el metro cuadrado), media de más de 3.700 contratos. En 2015, es decir, hace 10 años, el precio medio en la urbe olívica era de 410,40 euros. Se ha incrementado un 66,5%.