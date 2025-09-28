Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zona Náutico desfila con la campaña «Día de la Moda»

Modelos desfilan ayer en El Tinglado del Puerto. | José Lores

Modelos desfilan ayer en El Tinglado del Puerto. | José Lores

El Tinglado del Puerto acogió ayer una jornada de desfiles para promocionar el comercio de proximidad organizada por la asociación de comerciantes y hosteleros Zona Náutico. A través de múltiples pases, los establecimientos promocionaron sus colecciones de moda otoño-invierno. Asistieron la delegada de la Xunta, Ana Ortiz, y representantes de la Federación de Comercio de Pontevedra.

