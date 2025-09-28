Zona Náutico desfila con la campaña «Día de la Moda»

El Tinglado del Puerto acogió ayer una jornada de desfiles para promocionar el comercio de proximidad organizada por la asociación de comerciantes y hosteleros Zona Náutico. A través de múltiples pases, los establecimientos promocionaron sus colecciones de moda otoño-invierno. Asistieron la delegada de la Xunta, Ana Ortiz, y representantes de la Federación de Comercio de Pontevedra.