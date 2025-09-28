Zona Náutico desfila con la campaña «Día de la Moda»
El Tinglado del Puerto acogió ayer una jornada de desfiles para promocionar el comercio de proximidad organizada por la asociación de comerciantes y hosteleros Zona Náutico. A través de múltiples pases, los establecimientos promocionaron sus colecciones de moda otoño-invierno. Asistieron la delegada de la Xunta, Ana Ortiz, y representantes de la Federación de Comercio de Pontevedra.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio