La UVigo avanza en la explotación industrial de macroalgas marinas

Consciente del potencial económico y ambiental que supone el cultivo y explotación de las algas, la UE busca potenciar el conocimiento que facilite su aprovechamiento comercial y acercarse así a los países asiáticos líderes del sector como China e Indonesia. La UVigo avanza en este objetivo de la mano de grupos como NuFoG (Nutrition and Food Group) y en colaboración estrecha con empresas gallegas como Algamar y Ceamsa, dedicadas a la recolección y producción de algas para alimentación e ingredientes derivados.

En este marco, el trabajo de la investigadora María Carpena se centra en los compuestos bioactivos menos conocidos que están presentes en siete especies de macroalgas pardas y rojas de las costas gallegas y que tienen potencial interés para las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica, además de optimizar técnicas de extracción sostenibles.

Buzos recogiendo algas en la Ría de Arousa para la empresa Algamar. / Iñaki Abella

«Queríamos explorar la fracción de las algas que está menos estudiada , los compuestos fenólicos. Y, dentro de ellos, los florotaninos y los bromofenoles. También estudiamos los pigmentos, que cada vez se van conociendo más. La fucoxantina, por ejemplo, es muy reconocida por sus propiedades neuroprotectoras», apunta.

De hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha incluido en la categoría de novel food (nuevos alimentos) un extracto de florotaninos a partir de Ecklonia cava, una de las especies de alga parda estudiada por Carpena. «Hasta ahora es lo único reconocido a nivel alimentario en relación a estos compuestos», señala.

Además de evaluar el perfil nutricional, la investigadora analizó la actividad antioxidante, antiinflamatoria, antimicrobiana y antidiabética en ensayos in vitro. Y, a continuación, analizó diferentes métodos de extracción de los compuestos de interés frente a la técnica más convencional de maceración en reactores como son los ultrasonidos, los líquidos presurizados y las altas presiones.

María Carpena, en Citexvi. / Cedida

«Son técnicas pensadas para una valorización sostenible. Y además aplicamos modelos matemáticos para optimizar las variables que pueden influir en el proceso como son el tiempo, el gasto de energía o el coste del solvente utilizado. El objetivo es maximizar la concentración de los compuestos de interés y obtener una ecuación en la que la industria pueda incluir otras variables», detalla.

La última parte del trabajo consistió en el desarrollo de simulaciones sobre el acoplamiento de las moléculas identificadas a dianas de acción, por ejemplo, para el desarrollo de fármacos o la prevención del estrés oxidativo a nivel alimentario.

«Intentamos aportar todos los puntos de vista y también incluimos pruebas de toxicidad de los extractos. En el caso de las algas, uno de los temas que se debe vigilar y sobre el que la EFSA aquí en España está muy pendiente es el del yodo», comenta. Carpena.

El trabajo, al que dedicó más de cinco años, constituye su tesis doctoral, dirigida por Miguel Ángel Prieto, responsable de NuFoG, y Jesús Simal. Y tiene mención internacional porque incluyó varias estancias en Polonia, Sudáfrica, China o Portugal.

Los profesores Shahidul Islam y MIguel Ángel Prieto, recogiendo algas en la costa de Sudáfrica. / Cedida

Carpena fue la primera representante de la UVigo que participó en el programa EU-FORA de la EFSA, durante el que recibió formación en su sede de Parma (Italia) y en la Universidad de Varsovia dentro de un estudio de evaluación de riesgo de plantas comestibles. «No conceden muchos proyectos, solo 15 para todo Europa, y estamos muy contentos porque ya hemos conseguido otros cinco. Y es una formación muy buena», celebra.

En la universidad sudafricana de UKZN, Carpena trabajó con Shaidul Islam, un experto en diabetes que desde hace años ha empezado a estudiar los compuestos naturales de las algas con potencial para hacer frente o prevenir la enfermedad.

Más frecuentes han sido sus viajes a instituciones de Portugal como la Universidad de Minho o los institutos politécnicos de Oporto y Braganza, donde comparten proyectos y estudiantes de intercambio con un grupo «hermano»..

A raíz de la tesis de Carpena, han conectado con más empresas españolas, pero también de Portugal, Reino Unido o Francia y tienen en marcha con ellas varias solicitudes de proyectos, dos europeos y un doctorado industrial: «Para mí, es una de las cosas más bonitas, ver aplicado lo que haces. La UE tiene varias líneas de financiación que promueven el trabajo con algas y nosotros podemos aportar a la industria nuestro granito de arena. Además de dar soporte a lo que ya están haciendo, están interesados en que investiguemos porque el conocimiento que generemos es bueno para ellos. Y, en el caso de la alimentación, contar con las empresas es fundamental. En uno de los proyectos que hemos pedido, por ejemplo, hemos formado un consorcio de 18 socios de los que 10 0 12 vienen del sector privado o las asociaciones».

María Carpena, durante su estancia en Sudáfrica. / Cedida

Repite en el ranking de Stanford de investigadores más citados y aún no ha cumplido los 30

María Carpena estudió Biología e hizo el máster en Biotecnología de la UVigo antes de iniciar la tesis. Su 29º aniversario ha coincidido con la publicación del prestigioso ranking de Stanford con los científicos de mayor impacto a nivel global y en el que aparece incluida por segundo año consecutivo. Un logro que no suele estar al alcance de los investigadores más jóvenes y, menos aún, de estudiantes o recién doctorados, ya que se basa en la repercusión de los trabajos publicados.

«Estoy supercontenta. Además de la tesis, de las horas y el entusiasmo que tú le pongas, también ha sido fruto del grupo. Trabajamos con algas, pero también mucho con subproductos alimentarios y este año hemos tenido el quinto proyecto ya con la EFSA para tratar de aportar en el tema de la seguridad. Al final, lo bonito de trabajar en equipo es que llegan las cosas», celebra.

La Universidad de Stanford elabora desde 2019 el listado con el 2% de los investigadores más influyentes del mundo a partir del número de citas que reciben sus trabajos. E incluye dos rankings diferentes, uno tiene en cuenta toda la trayectoria y el otro solo los artículos publicados el año anterior. En esta última clasificación, con datos recogidos en la base Scopus hasta el 30 de julio de 2025, Carpena aparece como la 18ª investigadora de la UVigo y la 912 del mundo en su campo, las ciencias de la alimentación.

Un año más, esta lista vuelve a estar liderada por David Posada, que es el décimo del mundo en su área. Y repite también Miguel Ángel Prieto, que aparece como el 7º de los casi 50 investigadores de la UVigo incluidos.