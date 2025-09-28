Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías

La Finca Matías y todo su entorno entre Travesía de Vigo y Aragón vivirán en los próximos meses una auténtica revolución que permitirá recuperar y poner en valor un espacio ahora marcado por la «degradación, lo que provoca la infrautilización» de todo este ámbito, tal y como se recoge en el proyecto aprobado por el gobierno local el pasado mes de agosto para ejecutar un macroparque infantil con dos zonas diferenciadas.

A ese equipamiento, que permitirá reemplazar la pequeña área de juegos instalada allí, se unirá una mejora integral de los accesos para garantizar una movilidad ágil y sencilla y que incorporará hasta tres tramos de rampas mecánicas, cumpliendo así con otro de los objetivos del programa Vigo Vertical, ideado para salvar los importantes desniveles que alejan distintos barrios de la ciudad y que prevé así una segunda conexión entre las zonas de Travesía de Vigo y Aragón, conectadas ya con un ascensor y una rampa en las proximidades de la rúa Bailén.

«Antes había maleza y ahora rampas mecánicas y un macroparque infantil; y próximamente un nuevo pabellón deportivo», destaca el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre los planes de su gobierno para la zona.

Con la garantía de contar ya con los recursos económicos necesarios para afrontar la obra, incluidos en la modificación presupuestaria que acaba de ser aprobada definitivamente en pleno, el Concello ya dispone de las líneas maestras del proyecto de conexión vertical para «allanar» el acceso al futuro macroparque, que supondrá actuar en una longitud de más de 200 metros en un ámbito con una superficie que abarca más de 2.560 metros cuadrados, explican fuentes municipales.

El objetivo es instalar tres tramos de rampas mecánicas que permitirán salvar un desnivel superior a los 20 metros entre ambas cotas, por lo que la ejecución de las obras se ha dividido en tres ámbitos diferenciados. Además d e los elementos mecánicos, la actuación permitirá humanizar y reorganizar todos los espacios en un ramal de Travesía y la rúa Toxal.

La primera zona, de aproximadamente 60 metros de longitud, comprende el acceso desde Travesía, mientras que en el tramo medio es donde se proyectan los medios mecánicos (dos de casi 25 metros de longitud y otro de aproximadamente 30, todas con una inclinación de 12 grados) y escaleras alternativas. Los desembarques de segunda y tercera rampas permitirán generar unos itinerarios sin pendiente para acceder al macroparque infantil.

Avances administrativos

Más avanzada está la tramitación administrativa de la obra del macroparque, que cuenta con un presupuesto de 2,9 millones que cofinanciarán Concello y Diputación y cuyo inicio se prevé para principios de 2026, explican fuentes municipales.

En estos momentos, tras la licitación de la obra, los técnicos están ya examinando la documentación técnica de las cuatro ofertas que se han presentado en el plazo establecido en el concurso. Optan a ejecutar los trabajos las constructoras Civis Global; Oreco Balgon, Prace, Servicios y Obras; y Xestión Ambiental de Contratas.

Entre los atractivos del futuro macroparque destacan los toboganes y una tirolina. Habrá, además, una amplia zona de césped y vegetación acorde con el entorno. El plazo de ejecución previsto en los pliegos para realizar la actuación es de ocho meses.