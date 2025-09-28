Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un fin de semana de mucha celebración en Vialia

El alcalde, ayer, en la celebración del aniversario de Vialia.

R. V.

El alcalde vigués, Abel Caballero, participó ayer en la celebración del cuarto aniversario del Centro Comercial Vialia durante un acto en el que también estuvieron presentes su director, Juan Louro, y la responsable de Marketing, Natalia González.

El programa de actividades arrancó el viernes con la actuación estrella de Amistades Peligrosas y, durante el día de ayer, la fiesta continuó con hinchables y una actuación para los más pequeños, un pasacalles por la tarde y la actuación de Los Coleguitas a partir de las 21 horas. Las personas que se registraron en los retos consiguieron premios directos.

