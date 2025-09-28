El sector aeroespacial despega en Zona Franca

El área de Vigo refuerza su papel de polo aeroespacial, un sector pujante con mucho presente y más futuro. Al centro de defensa y aeroespacial proyectado por Indra —que también impulsará la planta de chips fotónicos de Sparc en el Parque Tecnológico y Logístico de Valladares— en el hub TIC de López Mora de la Zona Franca, se suma la actividad que albergarán las nuevas naves a las que ha dado vida el Consorcio en Porto do Molle (Nigrán), prácticamente listas, donde está en marcha el Edificio Tecnológico Aeroespacial desde hace más de ocho años. Son 14 en total, con 28 talleres y 14 oficinas, y 68 plazas de aparcamiento exterior en una parcela que supera los 10.700 metros cuadrados. La inversión: 10 millones de euros. La gran mayoría de los espacios ofertados en alquiler están asignados: hay tres naves libres que, seguramente, se llenen pronto, ya que el resto del polígono está al 100%.

A UARX Space, Delta Vigo —está en construcción su nueva factoría, que ampliará las instalaciones de las que ya dispone—, Promega, Precisgal u Oesía, con presencia en Nigrán, se añadirán otras o cambiarán su espacio las existentes. Es el caso de Alén Space, ya en Porto do Molle. Es adjudicataria de dos naves, con cuatro locales en la primera planta y toda la segunda planta, incluidas las zonas comunes. Es una empresa desarrolladora y fabricante de pequeños satélites bajo el estándar cubesat que ofrece soluciones extremo a extremo a empresas que basan su modelo de negocio en tecnología espacial. Se especializa en diseño, desarrollo, integración y operación de sistemas espaciales y sus servicios abarcan desde el desarrollo de plataformas satelitales y cargas útiles personalizadas hasta software embebido, estaciones terrestres y otros servicios.

Exterior de algunas de las nuevas naves impulsadas por la Zona Franca en Porto do Molle. / Marta G. Brea

Otra adjudicataria de este sector es Centum —con sede en el Cuvi—, dedicada al diseño, desarrollo y comercialización de sistemas aeronáuticos de misión en los ámbitos de emergencia, seguridad, defensa y aeroespacial. Su propósito es generar valor mediante el diseño y desarrollo de productos de alta tecnología en el campo de las señales digitales, comunicaciones móviles y radio definida por software apoyándose en una fuerte actividad de investigación y desarrollo. También llegará Egatel, una tecnológica ubicada en el Parque Tecnológico de Ourense especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de productos de electrónica profesional y sistemas avanzados de radiofrecuencia y comunicaciones vía satélite.

Tendrán de vecina a la firma Kreios Space, fundada en el año 2021. Está especializada en el desarrollo de sistemas de propulsión eléctrica para satélites en órbitas muy bajas. Su tecnología les permite a los satélites operar indefinidamente en esta región sin necesidad de transportar propulsante, utilizando los gases atmosféricos como fuente de empuje. Con esta tecnología, se reducen costes operativos, se aumenta la eficiencia de las misiones y se elimina la acumulación de basura espacial. Actualmente, desarrolla de forma provisional su actividad en suelo de la Zona Franca en Bouzas. Ha cerrado una ronda de inversión de 8 millones de euros liderada por el NATO Innovation Fund (fondo de innovación de la OTAN).

Una de las empresas nuevas es Kreios Space, con apoyo del fondo de innovación de la OTAN

Otra de las naves será ocupada por Vig-Sec Drone, una compañía cuya actividad principal es el desarrollo de software aeronáutico, formación especializada en drones y consultoría en operaciones UAS (sistema de aeronaves no tripuladas) con dilatada experiencia en operaciones civiles y militares. Nació en ViaGalicia —como Alén Space—, la aceleradora del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, y ha desarrollado sus primeros años de actividad en el Edificio Tecnológico Aeroespacial de Porto do Molle. También se instalará en una nueva nave H. Inven Grup XXI, con sede ya en este polígono de Nigrán: se desarrolló al amparo de ViaGalicia. Es una empresa dedicada a la producción de equipos de descarbonización, implantación de laboratorio I+D+i y desarrollo de tecnologías para diferentes sectores: automoción o industria.

En otra nave, trabajará la empresa Ingeniería y Fabricación del Noroeste, enfocada en tecnología 3D (impresión, modelado, escaneado, etc.). Especializada en fabricación aditiva y desarrollo de producto enfocado principalmente en la venta de servicios de fabricación e ingeniería, ha desarrollado su actividad en la incubadora industrial de Porto do Molle. Forma parte del grupo NM3D Ibérica.

Un «alto nivel de diseño»

El conjunto edificatorio impulsado por la Zona Franca tiene un marcado carácter industrial, «con un alto nivel de diseño, que, además de responder a las exigencias funcionales de estos espacios, ofrece unas excepcionales condiciones en de imagen y bienestar», destacan desde el Consorcio. El objetivo es «aportar una imagen moderna, tecnológica y ordenada para un complejo en el que convivirán diferentes empresas». «Hay tres tipos de espacios: naves, talleres y oficinas, cuya distribución permite combinarlos entre sí para cubrir las necesidades de cada usuario. Podríamos generar diferentes conjuntos, como nave con oficina, nave con taller, taller con oficina, etc.», añade el Consorcio olívico, liderado por David Regades.

Las naves son espacios polivalentes, con una superficie de entre 300 y 500 metros cuadrados, y están enfocadas hacia las pequeñas y medianas empresas. Están dotadas de luz natural y tienen amplios portalones de acceso, gran altura y entradas peatonales independientes que permiten separar el tráfico peatonal del rodado. De las 14 naves, 12 están adosadas, formando dos grupos de seis. Las seis naves de cada grupo se comunican entre sí a través de un amplio pórtico que se puede abrir o cerrar en función de las necesidades de superficie de la empresa. «Si uniéramos seis naves, se podría alcanzar una superficie de unos 2.500 metros cuadrados», explica la Zona Franca.

De izq. a dcha., Rosa Eguizábal (Zona Franca), Inés González (ZF), David Regades (Zona Franca), Juan González (alcalde de Nigrán), Laura Rivas (ZF),José Ramón Torres (ZF) y los concejales de Nigrán Rubén Rial y Estela Pérez. / Marta G. Brea

El conjunto se completa con dos naves exentas que disponen de dos plantas de talleres u oficinas y una terraza en cubierta disponible para cualquier actividad o evento que se quisiera celebrar. Cada nave dispone de aseos independientes y un espacio anterior acristalado hacia el exterior que puede servir de recepción o incluso de escaparate o showroom. Los talleres y oficinas pueden estar en contacto directo con la nave o ser totalmente independientes. Los asociados a las naves disponen de una escalera de acceso directo desde estas. Indica la Zona Franca que los independientes disponen de un vestíbulo con acceso directo desde la urbanización exterior y se distribuyen en las dos plantas superiores a través de un pasillo longitudinal.

En cuanto a la urbanización, se ha cuidado el diseño en consonancia con la imagen industrial de las naves, pero «en diálogo con el entorno natural». Se concibe este espacio como una zona de transición entre los dos ámbitos en el que se alternan zonas de tránsito en hormigón (material neutro) con amplias zonas verdes diseñadas por un equipo de paisajistas donde predominarán especies de la familia de las gramíneas, en consonancia con la vegetación autóctona del entorno. Todas las zonas verdes «pervivirán sin necesidad de riego, de forma natural y sin necesidad de hacer uso de los recursos hídricos». «Frente a las naves, discurre un regato con su correspondiente senda fluvial, de la cual podrán disfrutar los usuarios del parque», presume el Consorcio.

La Zona Franca también pone en valor «el estudio lumínico del conjunto, con elementos bastante etéreos que dotan a los itinerarios, tanto peatonales como rodados, de la luz necesaria para la actividad empresarial, por un lado, y para el paseo de los usuarios por otro». Además, se han instalado luminarias en puntos concretos que permiten «realzar la arquitectura de las naves y destacar su estética vanguardista e industrial».

Los espacios de talleres y oficinas se han diseñado con una imagen industrial vanguardista y disponen de amplios ventanales protegidos de la incidencia del sol mediante lamas orientables. Esta distribución permite la entrada de abundante luz natural, ventilación natural y amplitud visual para los usuarios. En las cubiertas del conjunto de naves adosadas, se han dispuesto también espacios de terraza disponibles para cualquier tipo de actividad o evento.