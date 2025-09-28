Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE rechaza el «genocidio» en Gaza

El PSOE presentará en el pleno de mañana una moción sobre Palestina, rechazando el «genocidio en Gaza» y respaldando la petición del Gobierno en defensa de la paz, «reconociendo a Palestina como Estado», avanzó el alcalde, Abel Caballero, que añadió: «Nadie puede guardar silencio delante de un genocidio de esta envergadura y los asesinatos cometidos».

