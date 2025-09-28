El PSOE rechaza el «genocidio» en Gaza
El PSOE presentará en el pleno de mañana una moción sobre Palestina, rechazando el «genocidio en Gaza» y respaldando la petición del Gobierno en defensa de la paz, «reconociendo a Palestina como Estado», avanzó el alcalde, Abel Caballero, que añadió: «Nadie puede guardar silencio delante de un genocidio de esta envergadura y los asesinatos cometidos».
