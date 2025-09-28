Profesores del CIFP Manuel Antonio, dos semanas sin dar clase por las obras

Una de las grandes obras en centros educativos es la del CIFP Manuel Antonio. Se trata de una renovación por más de 1,6 millones para mejorar la accesibilidad con un ascensor nuevo en el área sanitaria-química así como la adecuación de los aseos adaptados, y la limpieza y reparación de los 5.500 m² de cubiertas, a las que se aplicará también impermeabilización y aislamiento, el relevo de los lucernarios y la adecuación de los espacios para acoger más aulas y talleres.

Esta obra fue anunciada en julio de 2024, hace más de un año. Un periodo de 14 meses en los que se podría haber distribuido los plazos de la obra para no afectar a la docencia de uno de los mayores centros de FP de Galicia con más de 1.700 alumnos. Pero no fue el caso. Las obras se iniciaron hace pocas semanas siendo por lo tanto imposiendo que terminasen antes del inicio de las clases este pasado 8 de septiembre. ¿Resultado? Decenas de alumnos sin clase desde entonces.

Esta situación, a mayores de la peligrosidad para los propios docentes y estudiantes la convivencia con unos trabajos de calada motivó que el conjunto del profesorado del CIFP Manuel Antonio presentase en el registro de la Xunta una serie de firmas urgiendo a solucionar este problema y la «desantención crónica» de la Consellería con el centro.

Tal y como explican en un comunicado los docentes, las actuaciones, «necesarias y urgentes», para mejorar las instalaciones del centro, se están realizando «sin la planificación idónea ni las condiciones mínimas de seguridad», generando una situación «insostenible para el desarrollo de la actividad docente». «El pasado 22 de septiembre una caída de escombros estuvo a punto de causar un accidente», amplían.

Desde el inicio del curso el pasado 8 de septiembre, el profesorado y el alumnado «estamos trabajando en condiciones que no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, y demás normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo». Suscriben hechos como caídas de escombros, el colapso de una claraboya en el área de Textil, «poniendo en riesgo la integridad física de las personas presentes», la presencia constante de poolvo y partículas en suspensión, que afectan negativamente a la salud y a la calidad del aire, cierre de aulas-taller fundamentales para la realización de prácticas formativas vinculadas a los ciclos profesionales, interferencias constantes en la movilidad, en el ruido y en la seguridad general del centro.

El claustro destaca también que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) está viéndose especialmente perjudicado por esta situación. La falta de un entorno estructurado, tranquilo y accesible dificulta «enormemente» su integración y participación en las actividades lectivas, generando altos niveles de «ansiedad y desorientación». «Esta realidad no sólo compromete su derecho a una educación inclusiva y de calidad, sino que también hace prácticamente imposible la labor docente en las actuales condiciones», sostienen los profesores del CIFP.

Además, los ciclos formativos de la familia profesional de Sanitaria continúan sin poder realizar clases presenciales debido a las obras y los de Industrias Alimentarias y Panadaria no pueden realizar aulas prácticas. Esto dificulta la planificación docente y compromete la posibilidad de impartir la totalidad de los contenidos curriculares de una manera adecuada.

Por todo ello piden soluciones alternativas para continuar con sus clases, una planificación adecuada de las obras y una evaluación de los riesgos laborares por parte de los servicios de prevención.