Libre el joven detenido por la presunta agresión sexual en plena calle en Vigo

El joven de 19 años detenido por la Policía Local de Vigo en relación con una presunta agresión sexual ocurrida de madrugada en plena calle fue puesto en libertad horas después por la Policía Nacional, cuerpo que se hizo cargo de la investigación y que realizó un atestado que, según las fuentes consultadas, se ha remitido al Juzgado de Instrucción número 7, en funciones de guardia. Aunque no trascendió lo ocurrido a lo largo de la jornada de ayer domingo, al menos hasta última hora de la mañana del sábado la presunta víctima, que fue asistida en el Hospital Álvaro Cunqueiro y a la que se le realizó un reconocimiento forense, no había presentado denuncia.

Las fuentes citadas concretaron que el joven quedó libre en sede policial a la espera de citación judicial. La detención se produjo pasadas las siete de la mañana del sábado, cuando un grupo de jóvenes que acababa de salir de una discoteca cercana vio, en la calle Ronda de don Bosco y en plena vía pública, a un joven sobre una mujer en clara acción, concretaron, de «penetración sexual». Ese varón, relataron a una patrulla de la Policía Local que estaba por la zona, huyó con manchas de sangre en el pantalón y cuando se acercaron a la mujer vieron que estaba inconsciente.

Los agentes municipales localizaron al joven en una calle cercana, Taboada Leal, procediendo a su arresto, mientras que una ambulancia del 061 trasladó al hospital a la chica. El varón fue trasladado a la comisaría, donde horas después quedó en libertad.