Más fondos de la Diputación, el plan de vivienda y ser sede MIR, al pleno municipal

El PSOE llevará al pleno municipal que se celebra mañana mociones para pedir a la Xunta que firme el plan estatal de vivienda aprobado por el Gobierno central, con el que Vigo tendría derecho a un millar de pisos, y que agilice la evaluación de los proyectos que dependen de sus departamentos, asegurando el alcalde, Abel Caballero, que «buscan retrasarlos «para no pagar lo que nos deben».

Por otro lado, los socialistas reclamarán a la Diputación que actualice el convenio firmado en su momento entre ambas instituciones para invertir cinco millones al año en la ciudad. El regidor quiere que se eleve a 6,5 millones por la subida del IPC en los últimos tiempos. Asimismo, el PSOE volverá a reclamar que Vigo acoja los exámenes de las pruebas de la formación sanitaria especializada, que evalúa a los futuros MIR.

El PP rechaza impuestos

Por su parte, el PP anunció el voto en contra a la modificación de ordenanzas fiscales como la del IBI, entendiendo que no es el momento de subir impuestos, tachando de «sablazo» la medida del gobierno local, al que los populares acusan de «pretender aprobar de tapadillo una innecesaria subida». Critican que será el tercer año que se modifiquen al alza los tributos locales.