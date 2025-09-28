Fin de fiesta en el Favec Fest con comida vecinal y música
El festival organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales puso fin ayer a dos días de celebraciones con una gran comida y varias actuaciones musicales. La jornada empezó con un debate sobre el PXOM y las cooperativas vecinales y también incluyó la presentación del libro Ruth, de Éire, desfiles de moda local y el concurso en homenaje a Ozzy Osbourne. Los representantes vecinales recibieron la visita de miembros del PP vigués (en la imagen).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio