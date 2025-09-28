Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin de fiesta en el Favec Fest con comida vecinal y música |

El festival organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales puso fin ayer a dos días de celebraciones con una gran comida y varias actuaciones musicales. La jornada empezó con un debate sobre el PXOM y las cooperativas vecinales y también incluyó la presentación del libro Ruth, de Éire, desfiles de moda local y el concurso en homenaje a Ozzy Osbourne. Los representantes vecinales recibieron la visita de miembros del PP vigués (en la imagen).

