Condenada la firma que debe casi 40.000 euros a una compañía circense de Oia

La Sección Cuarta del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha condenado a la ya extinta empresa Puro Evento Andalucía S.L. y a la que fue su administradora, A.M.A.M., a abonar casi 40.000 euros, además de intereses y costas, a La Fiesta Escénica, dinero que le adeudaba por las 117 funciones que esta compañía circense con sede en Mougás (Oia) realizó en Sevilla en las navidades de 2017.

La sentencia, que tiene fecha de este pasado 16 de septiembre, estima así la demanda presentada por la compañía artística del Val Miñor, que, representada por el abogado vigués Tomás Santodomingo, acudió a los tribunales para reclamar los concretamente 39.450 euros que todavía tenían pendientes de cobrar por el espectáculo de música, baile y circo que los llevó a Sevilla hace ahora casi ocho años. Llevaba el nombre de «Navidad. A Christmas Show» y, con hasta cinco representaciones diarias, hizo las delicias de las cientos de familias que acudieron a las funciones que se programaron entre el 2 de diciembre de 2017 y el 7 de enero de 2018.

Documental «exhaustiva»

El magistrado que vio el caso concluye que los demandantes, «mediante la exhaustiva y auténtica documental aportada consistente en contrato y facturas», acreditaron la existencia de una deuda societaria por las relaciones contractuales mantenidas entre la ya desaparecida empresa sevillana y la compañía de Oia. Y considera responsable a la empresa y a la que fue su administradora en una sentencia que todavía no es firme ya que cabe presentar recurso de apelación.

La Fiesta Escénica se fundó en Argentina en 1995, pero posteriormente se asentó en Oia, donde continúa en la actualidad y desde donde ha llevado sus espectáculos por toda Europa. El elenco de las funciones de Sevilla que dieron lugar a este juicio estaba formado por un total de 14 actores.