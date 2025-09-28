Broche de oro a la fiesta del cine friki

La novena edición del Galician Freaky Film Festival, que reunió en nueve días a más de 3.000 asistentes, se despidió ayer con otra intensa jornada coronada por la gala de clausura celebrada en los cines Tamberlick que incluyó la entrega de premios de la Sección Oficial.

Las principales distinciones recayeron en el corto polaco «Marty’s Guidebook», que se llevó el Gran Premio GFFF, y en el checo «Humanity», reconocido por el público. La fiesta se completó con la proyección de la mítica película de Jim Sharman «The Rocky Horror Picture Show», mientras que por la mañana, el público pudo disfrutar de las vivencias del cuatro veces ganador del Goya Alberto Vázquez.