«Los avances van más rápido que la reflexión ética sobre ellos»

Un centenar de personas se han reunido entre el viernes y el sábado en la sede viguesa del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra en el XV Congreso Internacional de Bioética, organizado por la Asociación Española de Bioética y Ética Médioca (AEBI) y la Asociación Gallega de Bioética (Agabi). La directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria, Elena Postigo Solana, fue la encargada de impartir la conferencia inaugural.

– ¿Va la ciencia más rápido que la reflexión en ética y bioética?

– Mi impresión en los 25 años que me dedico a la bioética es que sí. La ciencia y la tecnología se desarrollan mucho más rápido. Hay descubrimientos cada vez mejores, desarrollos tecnológicos y científicos positivos que van muy rápido y suele ir por detrás la reflexión ética sobre esa intervención, sobre sus posibles beneficios y riesgos, sobre qué derechos están en juego... Lo ideal sería que fueran de la mano y se desarrollaran a la par, pero no siempre es así.

– Y en la práctica, ¿qué problemas trae que no vayan a la par?

– Son justamente sobre los que intentamos reflexionar desde la bioética. En un principio, entendemos que la ciencia y la tecnología tienen un fin bueno, ayudar al ser humano a vivir mejor y, de hecho, obtienen beneficios indudables. ¿Qué problemas pueden conllevar? Lo que nos preocupa es si alguna de estas intervenciones más invasivas, como la edición génica en humanos o la nanotecnología aplicada al cerebro humano, pudieran dañar o afectar a la integridad física y mental de la persona. El nanoimplante Neuralink que está desarrollando un reconocido empresario [Elon Musk] se está aplicando ya en personas tetrapléjicas sin la debida reflexión y salvaguarda de los derechos fundamentales. Y nos preocupa. O la edición genética CRISPR en la línea germinal, con efectos desconocidos en la descendencia. De hecho, hay una moratoria universal para su uso por eso. Piense, por ejemplo, que una empresa pone un nanochip a sus a sus trabajadores. Imagine eso en un país como China, el control que se puede tener sobre las personas, sobre su libertad. También hay problemas de justicia intergeneracional: si alteramos el patrimonio genético puede afectar a su descendencia. Y hay una cuestión de equidad. Muchos de estos productos van a ampliar capacidades, curar enfermedades y ampliar la esperanza de vida de personas con un poder adquisitivo superior a la media. Puede aumentar la brecha con países en vías de desarrollo.

– Pero la brecha social ya sucede con cosas tan comunes como las vacunas.

– Es que no es una novedad, lo que estamos diciendo es que la aceleración del desarrollo tecnológico, sobre todo el cruce de las tecnologías de inteligencia artificial con genética, nanotecnología y neurociencia, lo está acelerando todavía más. No quiero frenar el desarrollo científico y tecnológico, quiero que lo hagamos con cabeza, en aras de las personas y teniendo en cuenta a los grupos vulnerables.

– ¿Y qué es necesario para que se haga esa reflexión?

– Tantas cosas. Primero, potenciar que todos los desarrolladores de esta ciencia y tecnología tuvieran la capacidad de analizar críticamente lo que están haciendo, pensando en los posibles riesgos. No solo el derecho, porque este sí pone ciertos límites para la experimentación en humanos, pero son pocos e insuficientes. Deberían ser los empresarios, los biotecnólogos o quienes experimentan los que se autorregulasen. No siempre se produce, porque a veces están guiados por el interés de publicar, de tener una patente, del beneficio económico... Hay intereses que no velan por tutelar la dignidad de la persona.

– En un mundo competitivo, la autorregulación no parece una una vía muy sencilla.

– Es un poco utópico, pero sería lo ideal. Es muy importante formar a las nuevas generaciones en estas cuestiones. Mis alumnos han crecido en un mundo donde se dan cuenta de los posibles riesgos de la genética. Mi generación no hizo esta reflexión. Estamos en un momento propicio para que se produzca esa autorregulación por parte de los futuros científicos, investigadores, médicos...

– ¿Y hay que establecer algún límite legal más?

– Sin lugar a dudas. Es necesario. Pongo un ejemplo, el caso de la edición génica en embriones humanos que realizó He Jiankui, un investigador chino, sin ningún control. Tiene que haber leyes que establezcan, por ejemplo, que no se pueden editar embriones humanos por los posibles riesgos que pueden tener para la descendencia.