La UVigo da la bienvenida este curso a casi 130 estudiantes sénior

La UVigo celebró ayer en sus tres campus actos de bienvenida a los casi 130 nuevos alumnos sénior que se incorporarán este curso al Programa de Mayores de 55 años (PUM) dentro de sus dos ciclos, intensivo e integrado. La matrícula en ambos casos seguirá abierta hasta el 30 de septiembre y el 10 de octubre, respectivamente.

Durante el curso pasado, el PUM sumó un total de 557 estudiantes, 279 de ellos en el campus de Vigo. Tras la adaptación a la LOSU, los sénior podrán votar por primera vez en las elecciones al Rectorado del próximo año y elegir a dos delegados en el Claustro.