Rueda llama a las ingenierías a colaborar en el desarrollo litoral

«El futuro de Galicia en la gestión de su litoral y desarrollo tecnológico pasa por la colaboración estrecha entre la Administración y los expertos técnicos.» Así lo afirmó ayer en Vigo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien apeló a ingenieros y consultores para participar activamente en la planificación de proyectos estratégicos en la región, subrayando que ningún proyecto se llevará a cabo sin el aval técnico correspondiente.

Lo trasladó en su intervención en una tribuna organizada por la Asociación Clúster de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos de Galicia, Ageinco, en la que subrayó que, tras lograr las competencias en la gestión de litoral, ahora Galicia tiene que «recuperar el tiempo perdido».

Al respecto, Rueda apostó por planificar esta gestión y las intervenciones en el litoral «con cuidado y rigor», para compaginar la protección medioambiental con actividades económicas, como el turismo o la cadena mar-industria.

El presidente autonómico también se refirió a la importancia de los consultores externos en otros ámbitos, como el desarrollo de la industria eólica offshore, de la que deseó que «arranque de una vez», aunque «con todas las precauciones» para no dañar a la actividad pesquera. Igualmente, hizo alusión a otra área de actuación donde la aportación técnica es vital, como la del saneamiento y abastecimiento de agua.

El presidente de Ageinco, Javier Alonso, trasladó la «mano tendida» de este sector, que da empleo a 1.600 personas y factura más de 154 millones al año en Galicia. Reivindicó la capacidad de estos profesionales y reclamó que su voz se tenga en cuenta en el diseño y planificación de proyectos estratégicos.