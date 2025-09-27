A prisión por acosar a su expareja por redes sociales

La Guardia Civil, mediante equipo VioGén de de Tui, detuvo a un hombre, que tenía una prohibición judicial de comunicación con su expareja, al demostrar que vulneró la medida cautelar al utilizar perfiles falsos de redes sociales para contactar con la víctima.

Según informó el instituto armado en un comunicado, la investigación comenzó después de que la víctima interpusiese una denuncia al recibir mensajes mediante una red social y sospechar que podía ser su expareja, que tenía una orden de alejamiento y prohibición de contacto por violencia de género.

Los agentes pudieron relacionar uno de los perfiles con el investigado, un hombre residente en la comarca, que creó varios perfiles falsos en la red social con el objetivo de eludir la medida judicial y comunicarse con la víctima.

De esta forma, constataron que el detenido envió mensajes de contenido emocional e insistente durante varios días y, para ello, usó diferentes nombres y perfiles para intentar ocultar su identidad. También acreditaron que el hombre envió flores a la víctima, lo que constituye un incumplimiento grave de las medidas judiciales.

Tras el seguimiento y monitarización constante de los perfiles, los agentes pudieron detener al hombre que fue puesto a disposición judicial y condenado a prisión por un delito de quebrantamiento de condena.