El PP pide más limpieza tras un incremento de las pintadas vandálicas

El PP ha pedido al gobierno local que inste a la concesionaria de limpieza a reforzar la limpieza de las pintadas vandálicas que proliferan por todo el casco urbano. «Estamos hablando de pintadas que lejos de pretensiones artísticas lo único que hacen es vandalizar el espacio público y privado de la ciudad: fachadas, puertas y mobiliario urbano son elementos que cada vez más sufren el espray», anota su portavoz, Miguel Martín.

