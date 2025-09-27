Portos de Galicia autoriza la pesca con caña en el muelle alto del puerto guardés

Portos de Galicia ha dado luz verde a la pesca deportiva en el puerto de A Guarda. Así lo anunció ayer el alcalde, Roberto Carrero, tras firmar un convenio de colaboración con el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, para el auxilio y control de la pesca con caña en el muelle alto del puerto guardés.

Así, la entidad dependiente de la Xunta de Galicia amplía los espacios en los que está permitida la pesca recreativa en el puerto de A Guarda, siendo esta una demanda histórica de colectivos y aficionados. En este sentido, cabe recordar que hace casi cuatro años que Portos de Galicia publicó una resolución para regular la actividad de ocio en los muelles de titularidad autonómica con el fin de garantizar la seguridad de los propios aficionados y evitar la interacción o conflicto con las tareas profesionales. La normativa levantó la prohibición estatal de 1972 en un total de 107 puertos gallegos, pero el de A Guarda quedó limitado por sus peculiaridades.

«Después de negociar con Portos de Galicia, se consiguió ese aumento de zonas en el puerto de A Guarda, lo que va a facilitar la promoción y ocio de la práctica deportiva de la pesca con caña, cumpliendo los requisitos y autorizaciones establecidos en la normativa general y particular de Portos de Galicia, pudiendo los aficionados a la pesca deportiva disfrutar de su afición sin peligro de ser multados y siempre que respeten las actividades portuarias y de pesca ordinarias», explica el alcalde, Roberto Carrero.

El convenio firmado entre el Concello y Portos de Galicia establece que el Ayuntamiento ser hará cargo del control y vigilancia de las zonas de pesca deportiva en el puerto guardés, lo que permitirá garantizar, de manera más próxima y a nivel general, la convivencia entre el sector profesional y la pesca recreativa.