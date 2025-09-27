Porriño estrena cuño turístico

El Concello de Porriño hizo ayer un guiño a la magia de la correspondencia escrita con la presentación de su primer cuño turístico y una tarjeta postal de Correos dedicada a Antonio Palacios. La jornada contó con grandes protagonistas: cerca de 200 escolares de 5º de primaria.

La iniciativa, impulsada desde la Biblioteca Municipal y respaldada por el Concello, busca rendir homenaje al ilustre porriñés al tiempo que recupera el encanto de la correspondencia escrita en una era cada vez más dominada por la comunicación digital.

De esta forma, Porriño cuenta desde ya con un cuño turístico disponible en su oficina de Correos. Desde el gobierno local destacan que «es la primera vez que la figura de Antonio Palacios protagoniza un cuño de este tipo, ya que hasta ahora solo había aparecido en un sello emitido en 1975».

El diseño muestra el busto del arquitecto con la casa consistorial. Simultáneamente, en Madrid se presentó otro cuño con la misma imagen de Palacios junto al Palacio de Cibeles. Se han editado 5.000 tarjetas postales, que podrán recogerse de forma gratuita en el Concello y en la Biblioteca.

Tras el acto, fueron repartidas entre el alumnado 200 de las postales con razón de enviarlas a diferentes colegios invitándoles a conocer el municipio. Tras redactarlas, los escolares se trasladaron a la caja de correos situada junto a la Fuente del Cristo.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, también escribió una y quiso hacer público su mensaje. Se la mandó«al presidente del gobierno de España, solicitando ayuda para que cumpla el deseo y demanda histórica del municipio de soterrar la vía del tren, una infraestructura que divide el municipio en dos».

El Concello invita a toda la ciudadanía a unirse a esta experiencia. Quienes lo hagan, podrán depositar sus postales en la casa consistorial y entrarán en el sorteo de una cesta de productos de Navidad.