Ponteareas, de luto por la N-120
La Plataforma Nacional-120 tomó ayer la carretera, en Ponteareas, para volver a exigir al Ministerio de Transportes una solución inmediata al grave problema de inseguridad de esta carretera, que ya se ha cobrado alguna vida. Precisamente para representar su peligro, escenificaron un funeral, con coche fúnebre, un ataúd y vecinos y vecinas vestidos de luto. Tampoco faltaron las pancartas y un gran seguimiento vecinal, además del apoyo de todos los grupos de la corporación municipal.
