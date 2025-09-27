Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponteareas celebra el día de los mayores de la mano de Cruz Roja

El próximo miércoles, 1 de octubre, con motivo del Día Internacional de los Mayores, Cruz Roja celebrará en Ponteareas un acto conmemorativo. La actividad, que se celebra en el auditorio a las 17.00 horas, forma parte del proyecto «Preto de ti»,está abierta a la ciudadanía y en ella se compartirán historias de vida así como se enseñará sobre nuevas tecnologías al servicio de las personas mayores.

