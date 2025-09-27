Ponteareas celebra el día de los mayores de la mano de Cruz Roja
El próximo miércoles, 1 de octubre, con motivo del Día Internacional de los Mayores, Cruz Roja celebrará en Ponteareas un acto conmemorativo. La actividad, que se celebra en el auditorio a las 17.00 horas, forma parte del proyecto «Preto de ti»,está abierta a la ciudadanía y en ella se compartirán historias de vida así como se enseñará sobre nuevas tecnologías al servicio de las personas mayores.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Davila 23/09/2025
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio