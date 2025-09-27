La Policía saca músculo en Castrelos

La Policía Nacional sacó músculo este sábado en Castrelos. Ante un abarrotado auditorio, protagonizó una exhibición en la que participaron muchas de las brigadas que dan forma a este cuerpo policial que ya tiene más de 200 años de historia. Los perros de la Unidad de Guías Caninos realizaron una demostración de su potente olfato, la caballería policial hizo alarde de su elegancia pero también de su capacidad para garantizar la seguridad ciudadana y el grupo de élite de los GEO especializado en intervenciones de alto riesgo recreó una intervención de liberación de una menor víctima de un secuestro. Hubo eso y mucho más en este espectáculo que se enmarca en la intensa semana de actividades organizada en Vigo, epicentro nacional de los actos del Día de la Policía, del patrón de los Santos Ángeles Custodios.

Estupendamente conducida por un agente perteneciente al grupo de Participación Ciudadana de la comisaría viguesa y con la intervención del alcalde Abel Caballero, la exhibición acercó a los vigueses –como ya lo había hecho en mayo de 2024 en el mismo escenario en el marco entonces de los actos del bicentenario de este cuerpo policial– al trabajo diario de la Policía Nacional. Con la presencia del helicóptero y los drones de la Unidad Aérea y con la participación también del grupo TEDAX-NRBQ y de los de Seguridad Ciudadana, el público asistió a toda una sucesión de demostraciones operativas con las que se mostró a los asistentes cómo actúan estos efectivos en situaciones con las que se pueden encontrar en su día a día, desde un «tirón» en plena calle a un robo protagonizado por un individuo armado con un cuchillo.

Un secuestro y los peligros de internet

También recrearon el secuestro de una niña a manos de un adulto que se había hecho pasar por menor de edad en las redes sociales, lo que no solo permitió conocer cómo actúa el GEO sino que además sirvió para concienciar a las familias sobre los peligros que se esconden en internet. El locutor de la exhibición advirtió sobre las redes sociales y concretamente sobre los chats de los videojuegos. «No contactéis [en esos foros] con gente a la que no conozcáis en persona», avisó a los niños. «Y no permitáis que los menores usen esos chats sin supervisión», agregó a continuación dirigiéndose a los adultos.

Seis perros de la Unidad de Guías Caninos mostraron su capacidad de obediencia a sus policías adiestradores y cómo reaccionan al detectar sustancias acelerantes como la gasolina, billetes o explosivos. Y la Unidad de Caballería dio elegancia al acto policial: con música de fondo, los caballos desfilaron e hicieron gala de su temple galopando entre humo o arcos de fuego.