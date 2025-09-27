Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Peitieiros inicia tres días de fiesta por San Miguel

Las populares fiestas de San Miguel arrancan hoy en la parroquia gondomareña de Peitieiros con una verbena amenizada por la orquesta Los Player’s y La Banda de Ayer. Mañana domingo, tocará el grupo M-3 y actuará un DJ. La tradicional procesión del carro de frutos llegará el lunes, día 29. El vehículo con los animales y productos de la cosecha donados por los vecinos saldrá del barrio de Area a las 10.00 hacia la iglesia parroquial. La misa está prevista a las 12.00 y, a continuación la procesión. Las «poxas» arrancarán a las 17.00 con un ternero como novedad este año. Otra verbena pondrá el broche a los festejos al caer la noche.

