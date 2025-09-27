Oporto tendrá su «Barrio do Cura» levantado con 100 millones por inversores israelíes

Con vistas al río Duero, muy cerca de la ciudad de Oporto, de lujo y con más 200 apartamentos. Así será el O'rizon Living, un proyecto inmobiliario con ciertas similitudes con el Barrio do Cura (que ya se levanta en Vigo) y que supondrá una inversión de más de 100 millones de euros. Pero más allá del grueso de las cifras, lo que más recogen los medios lusos es quién está detrás de la iniciativa: la compañía Shalu Investments, de los israelíes Itai y Dana Fridman.

La futura obra se levantará en la zona de Valbom, en el distrito que pivota la ciudad portuguesa, y según describe la empresa a través de su página web, la promoción supondrá «un nuevo estándar de vida lujosa en Oporto».

Otra recreación del O'rizon Living que se construirá en Oporto / Shalu Investments

Diseñado por el arquitecto Paulo Merlini, los apartamentos serán de 1 a 4 habitaciones y tendrán entre 61 y 201 metros cuadrados. La construcción está programada para comenzar a fines de este año, con la entrega prevista a partir de 2028.

Sobre sus orígenes, Shalu Investments reflejan que «tras dos años y dos proyectos inmobiliarios residenciales de gran éxito en Oporto» Itai y Dana Fridman decidieron trasladarse definitivamente desde Tel Aviv, capital de Israel, a Portugal. Ya llevan media docena de complejos residenciales levantados en suelo luso.

«Las viviendas orientadas al sur y al oeste están diseñadas para captar el sol durante todo el día, creando interiores luminosos y confortables que se abren a amplias terrazas con vistas panorámicas al río», explican sobre su proyecto.

Por el momento no han compartido los precios que tendrán estos lujosos apartamentos, pero sí que la urbanización contará con piscina exterior, spa, gimnasio, centro de bienestar y peluquería, según indican las inmobiliarias Dils y Réplica (responsables de la comercialización) a través de un comunicado.

En el caso del Barrio do Cura, también de lujo y con vistas, en este caso, a la ría de Vigo, las obras avanzan a buen ritmo. A finales de agosto ya empezaba a atisbarse la figura del edificio «Ardora», el más avanzado.

En su caso tendrá casi 300 pisos repartidos en tres edificios, siendo un 30% de protección.