El nuevo presidente de la Audiencia alerta del posible «colapso» judicial

El magistrado Jacinto José Pérez Benítez tomó posesión ayer como presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra y miembro nato de la Sala de Gobierno del TSXG, un acto en el que se alertó sobre el riesgo de colapso del sistema por el incremento de casos en la jurisdicción civil. Pérez Benítez toma el relevo de su antecesor, Francisco Javier Menéndez Estébanez, que ha estado casi 16 años en el cargo.

En su discurso reconoció que será «un honor y responsabilidad» estar al frente de la «casa de la Justicia» en Pontevedra. «Servir en este órgano provincial es un auténtico privilegio», dijo. Sus palabras se centraron en la difícil situación por la que pasa el sistema, que, aseguró, se encuentra al borde del «colapso» por el aumento de casos, especialmente de la tasa de litigiosidad civil. «La Justicia constituye un servicio público, pero no solo es esto. En los tiempos que vivimos no se puede dejar de insistir en la posición constitucional del poder judicial como administrador de derecho encarnado por cada juez independiente. Sin independencia judicial no hay tutela judicial efectiva posible», comenzó, para expresar a continuación su preocupación sobre la escasez de medios.

Destacó las «notorias» deficiencias de planta en los tribunales de instancia de Pontevedra, Vigo, Ponteareas y Vilagarcía. En este sentido, pidió una «solución urgente» a la sección mercantil de instancia y una «operación de futuro» y «una dotación suficiente de medios personales en las secciones de violencia sobre la mujer». Mención especial hizo a la tasa de litigiosidad de Vigo, «la más alta de Galicia». Y no solo cuantitativamente, sino también por la complejidad de los asuntos por las características de la ciudad.

Asimismo, aludió al «déficit estructural de planta» de la sección sexta. «En el momento actual es materialmente imposible alinear los ratios de entrada y de resolución de los asuntos», lamentó. «Se ha llegado a tiempos de resolución de asuntos hasta ahora desconocidos», dijo sobre el ámbito civil, aludiendo a la necesidad de ampliación de las secciones primera y tercera.

En cuanto a la justicia penal, recalcó la urgencia de un incremento de planta de la segunda instancia.